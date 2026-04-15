Ευρυδίκη Βαλαβάνη: Είμαι περήφανη για τον σύζυγό μου, είναι ο καλύτερος

Δηλώσεις στην εκπομπή Buongiorno και τη Ράνια Θεοδωρακοπούλου παραχώρησε η Ευρυδίκη Βαλαβάνη. Η δημοσιογράφος μίλησε για τις πασχαλινές διακοπές με τον σύζυγό της, Γρηγόρη Μόργκαν και τον γιο τους, αλλά και το μελλοντικό τους σχέδιο να μετακομίσουν στην Κρήτη.

«Περάσαμε τις διακοπές πολύ ήρεμα, οικογενειακά, μείναμε στην Αθήνα και ήταν πολύ ξεκούραστα. Περάσαμε πολύ ωραία στο σπίτι με τον μικρό, το χαρήκαμε πάρα πολύ», είπε αρχικά η Ευρυδίκη Βαλαβάνη.

Η Ευρυδίκη Βαλαβάνη είπε στη συνέχεια: «Μια χαρά είναι οι προετοιμασίες για τη βάφτιση. Τα έχω κανονίσει όλα, είναι όλα έτοιμα».

Για το πτυχίο στην ψυχολογία που πήρε ο σύζυγός της, Γρηγόρης Μόργκαν, η Ευρυδίκη Βαλαβάνη ανέφερε: «Νιώθω περήφανη για εκείνον. Έχει καθαρή ψυχή, έχει καθαρά μάτια, είναι πολύ υποστηρικτικός, είναι εκεί για όλους, είναι ο καλύτερος».

Κλείνοντας, η Ευρυδίκη Βαλαβάνη είπε: «Με τον Γρηγόρη είναι ένας από τους στόχους μας να μετακομίσουμε στα Χανιά στο μέλλον. Δεν θεωρώ ότι θα αφήσω κάτι πίσω, ίσα-ίσα που θα εξελίξω τη ζωή μου θεωρώ, με ποιοτικό χρόνο για εμένα και για την οικογένειά μου.

Δουλειά μπορείς να κάνεις από παντού, αρκεί να το θέλεις. Και εγώ το θέλω πολύ, οπότε δεν είναι κάτι το οποίο θα αλλάξει προς το καλό τη ποιότητα της ζωής μου. Δεν θεωρώ ότι αφήνω την καριέρα μου πίσω για κάτι. Θα δουλεύουμε όπως δουλεύουν όλοι άνθρωποι που δεν μένουν στην Αθήνα».

