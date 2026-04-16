Χαμός με τα εισιτήρια για την Άννα Βίσση στο ΟΑΚΑ – 70.000 άτομα σε… αναμονή πριν την έναρξη της προπώλησης

Χαμός με τα εισιτήρια για τη μεγαλειώδη συναυλία της Άννας Βίσση στο ΟΑΚΑ, στις 26 Σεπτεμβρίου 2026.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η αναμονή στην Ticketmaster έφτασε τις 70.000 κόσμου, μόλις 5 λεπτά πριν ξεκινήσει η προπώληση.

Όπως έγινε γνωστό από το βράδυ της Τετάρτης, οι τιμές ξεκινούν από τα 31,8 ευρώ και φτάνουν τα 63,60 για την αρένα, ενώ οι θέσεις καθημένων είναι από 21,20 ευρώ στις επάνω κερκίδες του ΟΑΚΑ και φτάνουν τα 318.

Αξίζει να αναφερθεί πως υπάρχει και η diamond ultimate experience που αγγίζει τα 477 ευρώ. Το χρυσό εισιτήριο αυτό περιλαμβάνει μεταξύ άλλων vip lounge, welcome drink, open bar και premium vip εμπειρία φιλοξενίας.

