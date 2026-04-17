Ταχιάος: Με ταχείς ρυθμούς προχωρά η επέκταση του Μετρό προς την Καλαμαριά

Με γρήγορους ρυθμούς συνεχίζονται οι εργασίες επέκτασης του μετρό στην Καλαμαριά, σύμφωνα με τον υφυπουργό Υποδομών και Μεταφορών, Νίκο Ταχιάο.

Όπως τόνισε μεταξύ άλλων στις δηλώσεις του στο ertnews.gr, σχετικά με το χρονοδιάγραμμα, είναι σημαντικό να προχωρήσουν άμεσα όλες οι διαδικασίες στην Πόντου και να αρχίσουν οι εργασίες πριν την παράδοση του Μετρό, ώστε να μπορέσει να φαίνεται σιγά σιγά στην Καλαμαριά μια αλλαγή.

Σχετικά με το πότε θα γίνει η επέκταση προς την Καλαμαριά, ο κ. Ταχιάος δεν έδωσε κάποιο χρονοδιάγραμμα, ωστόσο διευκρίνισε ότι τις επόμενες εβδομάδες θα είναι σε θέση να δοθεί συγκεκριμένος χρονικός ορίζοντας.

Το ζήτημα ωστόσο, το οποίο φαίνεται να καθυστερεί την όλη διαδικασία είναι ότι πρέπει να παραδοθεί ένας ξεχωριστός κλάδος, αυτός της Καλαμαριάς, την ώρα που λειτουργεί ο κεντρικός κλάδος από τη Νέα Ελβετία μέχρι τον Σιδηροδρομικό Σταθμό, γεγονός που αποδεικνύεται δυσκολότερο απ’ ό,τι είχε σχεδιαστεί αρχικά.

Καλαμαριά Μετρό Θεσσαλονίκης Νίκος Ταχιάος

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

