Θεσσαλονίκη: Επιστρέφει η Ανθοέκθεση στον Δήμο Αμπελοκήπων – Μενεμένης

Ο Δήμος Αμπελοκήπων – Μενεμένης, για ακόμη μία χρονιά, διοργανώνει την Ανθοέκθεση 2026, μια από τις πιο πετυχημένες εκδηλώσεις του Δήμου, που πλέον έχει καθιερωθεί ως θεσμός. Η έκθεση θα πραγματοποιηθεί από 24 Απριλίου έως 3 Μαΐου στον χώρο του πρώην στρατοπέδου «Μ. Αλέξανδρος», με είσοδο από την οδό Ελ. Βενιζέλου.

Με την άνοιξη να κάνει αισθητή την παρουσία της, επιστρέφει και η Ανθοέκθεση, προσφέροντας έναν ανοιχτό χώρο δράσεων, συμμετοχής και πολιτισμού.

Ωράριο λειτουργίας

Καθημερινές: 09:00 – 14:00 και 17:00 – 22:00
Σάββατο, Κυριακή & Αργίες: 09:00 – 22:00

Κατά τη διάρκεια της Ανθοέκθεσης θα πραγματοποιηθεί πρόγραμμα πολιτιστικών εκδηλώσεων, με συμμετοχή συλλόγων, καλλιτεχνικών ομάδων και δράσεων για όλες τις ηλικίες.

“Σας προσκαλούμε να συμμετέχετε σε έναν θεσμό που δίνει ζωντάνια στην πόλη και ενισχύει την κοινωνική της δραστηριότητα. Σας περιμένουμε”, αναφέρει στην ανακοίνωσή της ο Δήμος Αμπελοκήπων – Μενεμένης.

