MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Στέφανος Κασσελάκης καταγγέλλει σεξιστική συμπεριφορά στο στούντιο του OPEN: “Έζησα μια απίστευτη σκηνή”

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Σε μια διαδικτυακή καταγγελία, μέσω Instagram, προχώρησε ο Στέφανος Κασσελάκης το βράδυ της Παρασκευής με αφορμή επίσκεψη του στο στούντιο του OPEN την προηγούμενη ημέρα.

Ειδικότερα, ο πρόεδρος του κινήματος Δημοκράτες είχε βρεθεί καλεσμένος του Νίκου Στραβελάκη και της Μίνας Καραμήτρου στην εκπομπή “10 Παντού” ενώ, λίγο πριν, είχε προηγηθεί ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης.

Έτσι, μέσα από τον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, ο Στέφανος Κασσελάκης επέλεξε να μοιραστεί με τους διαδικτυακούς του φίλους ένα σύντομο απόσπασμα στο οποίο και κατηγορεί τον αναπληρωτή υπουργό Μεταφορών για σεξιστική συμπεριφορά προς την δημοσιογράφο και παρουσιάστρια της ενημερωτικής εκπομπής.

“Χθες το μεσημέρι στο OPEN έζησα μια απίστευτη σκηνή, ως απλώς παρατηρητής καθώς είχα φτάσει στην ώρα μου στον σταθμό και είχε καθυστερήσει η εκπομπή. Είδα τον Υπουργό Μεταφορών, τον κ. Κυρανάκη, έναν νέο άνθρωπο, μόλις ενός έτους μεγαλύτερο από μένα, να μιλάει με τον χειρότερο τρόπο, με έναν σεξιστικό τρόπο, προς την δημοσιογράφο Μίνα Καραμήτρου”, λέει αρχικά.

“Δεν μπορώ να παραμείνω σιωπηλός, δεν μπορώ να βλέπω τέτοια κατάχρηση εξουσίας από έναν υπουργό μπροστά σε μια δημοσιογράφο η οποία κάνει το επάγγελμα της εξαιρετικά καλά. Μιλάμε για μια λεκτική επίθεση με βαθιά σεξιστικό χαρακτήρα ενάντια σε μια γυναίκα δημοσιογράφο η οποία κάνει τη δουλειά της εξαιρετικά καλά”, συμπληρώνει ο κ. Κασσελάκης.

“Με τον κ. Κυρανάκη να κατηγορεί live, μάλιστα, τους μορφασμούς της. Ακριβώς το ίδιο πράγμα που έκανε ο Παύλος Πολάκης στη Βουλή, ενάντια σε μια άλλη γυναίκα, τότε που εγώ τον έδιωξα από την ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ” επισημαίνει χαρακτηριστικά ο Στέφανος Κασσελάκης, σ’ αυτή τη νέα του ανάρτηση στο Instagram, ζητώντας από τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη να αποπέμψει άμεσα τον αναπληρωτή υπουργό Μεταφορών.

Δείτε το βίντεο

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

LIFESTYLE 10 ώρες πριν

Άννα Βίσση: Sold out σε λιγότερο από 24 ώρες – Αντιδράσεις για τις τιμές των εισιτηρίων για τη συναυλία της στο ΟΑΚΑ

MEDIA NEWS 15 ώρες πριν

Δημήτρης Οικονόμου – Χωρίς τον Άκη Παυλόπουλο στην εκπομπή: “Έχει ένα προσωπικό θέμα, όλα καλά θα πάνε”

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 13 ώρες πριν

Βελόπουλος: Στόχος μας να είμαστε δεύτερο κόμμα – Αν ο λαός μας εμπιστευτεί μπορεί να είμαστε και πρώτοι

LIFESTYLE 13 ώρες πριν

Πέτρος Πολυχρονίδης: Η Κατερίνα είναι ο άνθρωπος που με κρατάει όρθιο για να κάνω ό,τι κάνω

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 14 ώρες πριν

Βορίδης: Έχω δίλημμα να ψηφίσω τις άρσεις ασυλίας για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, είναι νομικά αστήρικτες – Υπερβολικές οι παραιτήσεις υπουργών

ΥΓΕΙΑ 19 ώρες πριν

Εννέα φυσικές θεραπείες για τα πρησμένα πόδια