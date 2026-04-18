Δήμος Θεσσαλονίκης: Δωρεάν περιπατητική ξενάγηση σήμερα σε διάφορα μνημεία της Άνω Πόλης

Δωρεάν περιπατητικές ξεναγήσεις πραγματοποιεί η Γ’ Δημοτική Κοινότητα του Δήμου Θεσσαλονίκης, σε διάφορα μνημεία της Άνω Πόλης, με σκοπό να τα γνωρίσουν οι κάτοικοι αλλά και οι επισκέπτες.

Για το έτος 2026, η δεύτερη κατά σειρά ξενάγηση θα πραγματοποιηθεί σήμερα Σάββατο 18 Απριλίου 2026.

Η ξενάγηση θα είναι περιπατητική από διπλωματούχο ξεναγό και θα έχει διάρκεια 3 ωρών. Η ώρα εκκίνησης είναι 10:30 π.μ, με σημείο συνάντησης τον Πύργο Τριγωνίου, ενώ η διαδρομή που θα ακολουθηθεί περιγράφεται παρακάτω:

Β΄ ΔΩΡΕΑΝ ΞΕΝΑΓΗΣΗ 2026
Αφετηρία: Πύργος Τριγωνίου, ώρα 10:30 π.μ
Πύργος Τριγωνίου, Τείχη, Ισλαχανέ, Πλατεία Καλλιθέας, Βυζαντινό Λουτρό, Πλατεία Ρομφέη (Κουλέ καφέ), κτήρια οδού Θεοφίλου, Ναός Προφήτη Ηλία και Διοικητήριο.

Οι δηλώσεις συμμετοχής για τη συγκεκριμένη ξενάγηση θα γίνονται στο τηλέφωνο 2313318269 της Γ΄ Κοινότητας (οδός Θεοφίλου 25), δηλώνοντας ονοματεπώνυμο και τηλέφωνο.

Η συμμετοχή σε κάθε ξενάγηση είναι έως 35 άτομα, τηρώντας σειρά προτεραιότητας.

Σε περίπτωση αναβολής της ξενάγησης λόγω καιρικών συνθηκών, η αναβολή θα ανακοινώνεται στο Facebook της Γ΄ Δημοτικής Κοινότητας, 24 ώρες πριν την έναρξη και στο portal του Δήμου Θεσσαλονίκης.

Θεσσαλονίκη

