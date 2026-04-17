Μυτιλήνη: Σχέδιο για μερική άρση διακίνησης τυριού – Τι αποφασίστηκε στη σύσκεψη για αφθώδη πυρετό

Ολοκληρώθηκε η σημερινή έκτακτη σύσκεψη στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με κτηνοτρόφους, τυροκόμους, παραγωγούς και τοπικούς φορείς για την αντιμετώπιση του αφθώδους πυρετού στη Μυτιλήνη, μετά από πρωτοβουλία του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτη Σχοινά.

Το κεντρικό συμπέρασμα της σύσκεψης ήταν ότι η κρίσιμη κατάσταση που αντιμετωπίζει η Μυτιλήνη απαιτεί ψυχραιμία, αυστηρή τήρηση των μέτρων και συνεχή στήριξη όσων πλήττονται από τις επιπτώσεις των μέτρων κατά της διασποράς της νόσου.

Παράλληλα, ανακοινώθηκε η προετοιμασία σχεδίου για την μερική άρση της απαγόρευσης διακίνησης τυριού από τη Μυτιλήνη, υπό αυστηρές προϋποθέσεις και προδιαγραφές μέτρων βιοασφάλειας.

Ανακοινώθηκε ακόμη η μετάβαση 10 κτηνιάτρων του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ στο νησί για να συνδράμουν στην κλινική επιτήρηση, κατόπιν εντολής του Υπουργού, και η λειτουργία μιας ομάδας διαχείρισης κρίσης στο νησί που θα συντονίζει το σύνολο των επιτόπιων δράσεων.

Επίσης, συζητήθηκαν η επιδημιολογική πορεία της νόσου, τα πρόσφατα μέτρα στήριξης ύψους 8 εκ. ευρώ προς τα τυροκομεία και οι πρόσφατες νομοθετικές πρωτοβουλίες για την άμεση αποζημίωση κτηνοτρόφων και τα νέα εργαλεία περιορισμού της διασποράς, με ταχύτερες αποζημιώσεις, νέες προσλήψεις και μετακινήσεις προσωπικού και ταχύτερες διαδικασίες προμηθειών.

Στη σύσκεψη συμμετείχαν ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Μακάριος Λαζαρίδης, ο Γενικός Γραμματέας Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Σπύρος Πρωτοψάλτης, οι Βουλευτές Λέσβου Χαράλαμπος Αθανασίου, Παναγιώτης Παρασκευαΐδης και Μαρία Κομνηνάκα, ο Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου Κώστας Μουτζούρης, ο Δήμαρχος Μυτιλήνης Παναγιώτης Χριστόφας και ο Δήμαρχος Δυτικής Λέσβου Ταξιάρχης Βέρρος και η Γενική Διευθύντρια Κτηνιατρικής του ΥΠΑΑΤ Κατερίνα Μαρίνου, καθώς και στελέχη της κτηνιατρικής του ΥΠΑΑΤ.

