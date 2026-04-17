Επιστρέφει και φέτος η Ανθοέκθεση στην καρδιά της Θεσσαλονίκης γεμάτη χρώματα, αρώματα και δημιουργικές ιδέες

Η Ανθοέκθεση 2026 επιστρέφει δυναμικά στον χώρο της ΔΕΘ, προσκαλώντας μικρούς και μεγάλους σε ένα μοναδικό ταξίδι στον κόσμο των φυτών, των λουλουδιών και της σύγχρονης κηποτεχνίας.

Από την Πέμπτη 23/4/2026 έως την Κυριακή 10/5/2026, οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να περιηγηθούν σε έναν εντυπωσιακό εκθεσιακό χώρο γεμάτο χρώματα, αρώματα και δημιουργικές ιδέες για τον κήπο, το μπαλκόνι και κάθε πράσινη γωνιά. Παραγωγοί, φυτωριούχοι και επαγγελματίες του χώρου παρουσιάζουν μια μεγάλη ποικιλία φυτών εσωτερικού και εξωτερικού χώρου καθώς και αρωματικών φυτών.

Η Ανθοέκθεση αποτελεί χρόνια τώρα θεσμό για τη Θεσσαλονίκη και σημείο αναφοράς για όσους αγαπούν τη φύση και την ποιότητα ζωής. Σας περιμένουμε για να γιορτάσουμε μαζί την ομορφιά της άνοιξης!

Ώρες λειτουργίας: 10.00 – 21.00
Είσοδος Ελεύθερη
Δωρεάν Πάρκινγκ στον χώρο της ΔΕΘ

Ανθοέκθεση Θεσσαλονίκη

