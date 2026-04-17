Άννα Κανδαράκη: Πριν από δέκα μέρες χάκαραν τους λογαριασμούς μου στα social media – Κατάλαβα ότι είναι κάτι το οποίο δεν μου ανήκει

Η Άννα Κανδαράκη μίλησε στην εκπομπή «Σήμερα» του ΣΚΑΪ με τον Δημήτρη Οικονόμου με αφορμή τη συζήτηση για την πρόσβαση των ανηλίκων κάτω των 15 ετών στα social media, αποκαλύπτοντας παράλληλα ότι έπεσε θύμα hacking.

Η ψυχολόγος περιέγραψε πώς βίωσε την απώλεια του λογαριασμού της. «Πριν από κάποιο χρονικό διάστημα, περίπου δέκα μέρες, χάκαραν και τους δικούς μου λογαριασμούς στα κοινωνικά δίκτυα,. Ήταν μάλιστα ένας πολύ μεγάλος λογαριασμός, ήταν μέρος της δουλειάς μου και θα σας είμαι ειλικρινής, αποσυντονίστηκα. Αποσυντονίστηκα», ανέφερε αρχικά η Άννα Κανδαράκη.

Στη συνέχεια εξήγησε: «Μπήκα σε μία διαδικασία να δω τι ακριβώς έχει γίνει, κατάλαβα ότι είναι κάτι το οποίο δεν μου ανήκει, παρόλο που έχει πολλά κομμάτια δικά μου μέσα, και μπήκα στο ενδιάμεσο να δω τι μπορώ να κάνω μέχρι αν θα μπορέσω να ανακτήσω τον λογαριασμό. Σκεφτόμουν ότι αποσυντονίστηκα εγώ, που είμαι ενήλικη, που δεν είναι εντελώς η δουλειά μου, που έχω χτίσει μία ταυτότητα».

«Σκέφτομαι λοιπόν ένα παιδί το οποίο είναι κάτω από 18, που ακόμα δεν έχει αναπτυχθεί ο εγκέφαλός του προκειμένου να μπορεί να καταλάβει πού βρίσκεται, που η ταυτότητά του είναι ρευστή, που το κομμάτι της αποδοχής και της κοινωνικότητας είναι τόσο πολύ ευαίσθητο και εύθραυστο, πόσο πολύ μπορεί να επηρεαστεί μέσα από τα κοινωνικά δίκτυα», κατέληξε.