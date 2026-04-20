MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Θεσσαλονίκη: Αγελάδα ξέφυγε και έκανε βόλτες στην εθνική οδό στο ύψος της Σίνδου – Δείτε βίντεο

|
THESTIVAL TEAM

Αναστάτωση επικράτησε σήμερα το πρωί στη δυτική Θεσσαλονίκη, και συγκεκριμένα στην περιοχή της Σίνδου. Μια αγελάδα βρέθηκε να κάνει βόλτες ανάμεσα στα αυτοκίνητα στην εθνική οδό Θεσσαλονίκης – Αθηνών, στο ρεύμα προς Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με το Ertnews, η αγελάδα που έτρεχε ανεξέλεγκτα ανάμεσα σε οχήματα διέφυγε της προσοχής του ιδιοκτήτη στο Καλοχώρι και αφού διένυσε μια μεγάλη απόσταση κατάφερε και μπήκε στον αυτοκινητόδρομο, στο ύψος της Σίνδου. H αγελάδα που πιάστηκε on camera να περπατά τρομαγμένη ανάμεσα στα αυτοκίνητα στην εθνική οδό της Θεσσαλονίκης παρέμεινε στο σημείο για περίπου 45 λεπτά.

Ύστερα από λίγη ώρα και ενώ η αγελάδα προσπαθούσε να βγει από τη εθνική εμφανίστηκε ο ιδιοκτήτης της, που κατάφερε γρήγορα να απομακρύνει με ασφάλεια το τρομαγμένο ζώο.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

