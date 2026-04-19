Θεσσαλονίκη: Με ποντιακές λύρες και χορούς αναβίωσε το Ταφικό Έθιμο στα Κοιμητήρια Καλαμαριάς – Δείτε βίντεο

THESTIVAL TEAM

Το συγκλονιστικό Ταφικό Έθιμο αναβίωσε σήμερα (19/04), Κυριακή του Θωμά, στα Κοιμητήρια της Καλαμαριάς η Αδελφότητα Κρωμναίων, τιμώντας τους νεκρούς με λύρες και νταούλια, παραδοσιακούς χορούς του Πόντου και τραγούδια, και με ένα μεγάλο τραπέζι.

Το Ταφικό Έθιμο, που η Αδελφότητα Κρωμναίων, ο παλαιότερος Σύλλογος της Καλαμαριάς, αναβιώνει στα νεκροταφεία της πόλης εδώ και πάρα πολλά χρόνια, σχετίζεται με το αρχαίο ταφικό έθιμο της «Ημέρας των Χυτρών», όπου πίστευαν ότι οι ψυχές ξαναγύριζαν στον επάνω κόσμο και βρίσκονταν αόρατες ανάμεσα στους ζωντανούς.

Δείτε βίντεο που δημοσίευσε η Δήμαρχος Καλαμαριάς, κ. Χρύσα Αράπογλου:

Σύμφωνα με την ποντιακή παράδοση, από την ημέρα της Ανάστασης έως και την ημέρα του Αγίου Πνεύματος, οι ψυχές των κεκοιμημένων βρίσκονται κοντά στους ζωντανούς. Ιδιαίτερα την Κυριακή του Θωμά, οι Πόντιοι τιμούν τους νεκρούς τους όχι με θρήνο, αλλά με παρουσία, προσευχή και κοινή μνήμη.

Τέλος, πρόκειται για ένα από τα πλέον ιδιαίτερα και συμβολικά έθιμα της ποντιακής παράδοσης, που διατηρεί ζωντανή τη συλλογική μνήμη και τον διαχρονικό δεσμό με τους προγόνους.

Δήμος Καλαμαριάς

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

LIFESTYLE 20 ώρες πριν

Χριστίνα Μπόμπα: Μετά τη γέννηση των παιδιών μου έκανα αποτοξίνωση από τα social media και με κράξανε πάλι όλοι

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 1 ώρα πριν

Το χιουμοριστικό βίντεο Ανδρουλάκη για την παρουσία του στην Παγκόσμια Προοδευτική Κινητοποίηση – “Πρόεδρε, are you in pain”

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 7 ώρες πριν

Με το… μαχαίρι στα δόντια ο ΠΑΟΚ, ψάχνει το διπλό μέσα στην ΑΕΚ για το πρωτάθλημα – Η ώρα και το κανάλι μετάδοσης του αγώνα

ΚΑΙΡΟΣ 8 ώρες πριν

Ο καιρός σήμερα στη Θεσσαλονίκη

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 20 ώρες πριν

Υποδιοικήτρια ΔΥΠΑ: Η πολιτική για τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες εξελίσσεται μαζί με τις ανάγκες της κοινωνίας

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 21 ώρες πριν

Χρυσοχοΐδης: Χτίζουμε δομές στην Κρήτη, σύντομα 130 αστυνομικοί στην υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος