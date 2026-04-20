Χωρίς νερό για 5 ώρες σήμερα περιοχή της Θεσσαλονίκης

THESTIVAL TEAM

Προβλήματα υδροδότησης για διάστημα πέντε ωρών θα σημειωθούν σήμερα σε περιοχή της Θεσσαλονίκης.

Συγκεκριμένα, από την Εταιρεία Ύδρευσης & Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης ανακοινώνεται ότι την Δευτέρα 20/04/2026, από τις 09:00π.μ. έως τις 14:00μ.μ., θα πραγματοποιηθούν εργασίες σύνδεσης νέου αγωγού με το υφιστάμενο δίκτυο ύδρευσης στις συμβολές των οδών Αρκαδίου με Ν. Βότση, Ιθάκης, Αγ. Αναργύρων και Αγ. Λαύρας στην δημοτική ενότητα Πολίχνης του Δήμου Παύλου Μελά.

Λόγω των παραπάνω εργασιών θα παρουσιαστούν προβλήματα υδροδότησης στην περιοχή που περικλείεται από τις οδούς Λεωφ. Μίκη Θεοδωράκη (Λαγκαδά), Εσωτ. Περιφερειακή, Λεωφ. Στρατού, Αλκιβιάδου, Μαυρομιχάλη, Φλέμινγκ, Ιεραποστόλου Κοσμά και τις παρακείμενες οδούς της Δ.Ε. Πολίχνης του Δήμου Παύλου Μελά. Επίσης θα παρουσιαστούν προβλήματα υδροδότησης στον οικισμό Μεγ. Αλέξανδρου στην Δ.Ε. Πολίχνης του δήμου Παύλου Μελά.

Οι εργασίες που θα εκτελεσθούν κρίνονται απαραίτητες για την ομαλή λειτουργία του δικτύου ύδρευσης και θα καταβληθούν προσπάθειες για την όσο το δυνατόν ταχύτερη αποκατάσταση της υδροδότησης και τη μικρότερη ενόχληση των καταναλωτών

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

MEDIA NEWS 10 ώρες πριν

Το YFSF επέστρεψε στον ΑΝΤ1 – Όσα είπε ο Σάκης Ρουβάς στην έναρξη του σόου

LIFESTYLE 11 ώρες πριν

Ο Παναγιώτης Στάθης σε μια εκ βαθέων εξομολόγηση: Βγήκα στον αέρα προσπαθώντας να διαχειριστώ την οδύνη μου, μια πάρα πολύ δύσκολη περίοδος

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 2 ώρες πριν

Ο “χάρτης” πληρωμών από ΔΥΠΑ και ΕΦΚΑ από σήμερα έως την Παρασκευή

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 16 ώρες πριν

Η παρακάμερα του ΠΑΟΚ στον αγώνα με τον Ηρακλή: Το πάθος του Μπέβερλι και τα σουτ του Ταϊρί

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 11 ώρες πριν

Νίκολιτς: Συγχαρητήρια στους παίκτες, αλλά τίποτα δεν έχει τελειώσει

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 18 ώρες πριν

Το χιουμοριστικό βίντεο Ανδρουλάκη για την παρουσία του στην Παγκόσμια Προοδευτική Κινητοποίηση – “Πρόεδρε, are you in pain”