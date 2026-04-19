Λουτσέσκου: Η ΑΕΚ είχε περισσότερη αυτοπεποίθηση και ενέργεια από εμάς

Ο Ραζβάν Λουτσέσκου, μετά τη βαριά ήττα του ΠΑΟΚ από την ΑΕΚ στην Allwyn arena, μίλησε στην κάμερα της Cosmote TV και τόνισε ότι η Ένωση εμφανίστηκε με περισσότερη αυτοπεποίθηση και ενέργεια σε σχέση με την ομάδα του.

Αναλυτικά όσα δήλωσε: «Οι επιλογές ήταν κατά κάποιο τρόπο αναγκαστικές. Ο Μιχαηλίδης με το ζόρι προπονήθηκε χτες με ενοχλήσεις στο γόνατο. Οι Ζίβκοβιτς, Κένι, Μεϊτέ προέρχονται από δύο προπονήσεις μόνο.

Είναι ένα παιχνίδι που η ΑΕΚ το κέρδισε επειδή εμφανίστηκε με αυτοπεποίθηση, ενέργεια, πάλεψε, κέρδισε δεύτερες μπάλες. Εμείς είχαμε έλλειψη ενέργειας, αυτοπεποίθησης. Ένα αποτέλεσμα που δεν έρχεται μόνο από το σημερινό παιχνίδι, αλλά από μια μακρά κακή περίοδο που περνάμε τους τελευταίους δύο μήνες.

Είναι δύσκολο να παίξεις χωρίς κομβικούς παίκτες όταν έχει χτιστεί η ομάδα για να παίξει ένα συγκεκριμένο στιλ παιχνιδιού. Δεν είναι η στιγμή να μιλήσουμε για τον τίτλο του πρωταθλήματος και τις πιθανότητες μας. Πρέπει να βγάλουμε τα συμπεράσματα μας από το παιχνίδι, να κρατήσουμε κάποια πράγματα όπως η επιστροφή των Ζίβκοβιτς και Κένι.

Κοιτάμε το σημαντικό παιχνίδι του Σαββάτου που πρέπει να αντιδράσουμε. Ως συμπέρασμα, ήρθαμε σε ένα κομβικό παιχνίδι που θα μας έβαζε ξανά στον τίτλο χωρίς την ενέργεια να παλέψουμε. Ήμασταν κακοί και ήταν καλοί».

Πηγή: metrosport.gr