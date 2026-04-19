Συγκλονισμένος ο πατέρας της Μυρτούς μετά το τρισάγιο στην Κεφαλονιά – “Τη συμβούλευα, την καμάρωνα, δεν μπορώ να το αντέξω”

Λίγες ώρες μετά το τρισάγιο που τελέστηκε σήμερα στην Κεφαλονιά, ο πατέρας της Μυρτούς μίλησε συγκλονισμένος για την κόρη του που έφυγε από τη ζωή.

Όπως περιέγραψε στο protothema.gr, οι τελευταίες στιγμές που πέρασαν μαζί παραμένουν χαραγμένες στη μνήμη του. «Την είχα συμβουλέψει για όλα» λέει προσπαθώντας να συγκρατήσει τη συγκίνησή του. Μου έλεγε «μπαμπά, προσέχω μην ανησυχείς». Ήταν μια συνηθισμένη κουβέντα από αυτές που ανταλλάσσουν γονείς και παιδιά, όπως λέει, μόνο που αυτή έμελλε να είναι από τις τελευταίες τους.

Η 19χρονη ετοιμαζόταν για την έξοδό της εκείνο το βράδυ. Ο πατέρας της, τη θυμάται χαμογελαστή γεμάτη ζωή. «Την καμάρωνα. Ήταν όμορφη, χαρούμενη», κανείς δεν μπορούσε να φανταστεί τι θα ακολουθούσε. Η τραγική κατάληξη είχε συγκλονίσει το πανελλήνιο. Η νεαρή κοπέλα βρέθηκε εγκαταλελειμμένη στο δρόμο, παλεύοντας μόνη για τη ζωή της. Οι συνθήκες του περιστατικού προκαλούν οργή και θλίψη ενώ οι ευθύνες αναζητούνται.

Για τον πατέρα της, όμως ο χρόνος έχει σταματήσει σε εκείνες τις τελευταίες στιγμές. «Δεν μπορώ να το αντέξω. Τώρα μόλις μπήκαμε στο σπίτι από το τρισάγιο», είπε. Το μυαλό του επιστρέφει ξανά και ξανά στην τελευταία συνάντηση με την κόρη του και αναρωτιέται τι θα μπορούσε να είχε κάνει διαφορετικά. «Μακάρι να μην την άφηνα να φύγει εκείνο το βράδυ από κοντά μου» εξομολογείται.

«Είναι μια σκέψη που βασανίζει πολλούς γονείς που βρίσκονται στη θέση τη δική μου, που έχουν χάσει τα παιδιά τους κι αυτό το “αν” που δεν βρίσκει ποτέ απάντηση σε βασανίζει μέρα με τη μέρα», λέει στο prortohema.gr και προσθέτει «θερμή παράκληση να ξυπνήσουν όλοι οι γονείς και να σταθούν κοντά στα παιδιά τους, προτού να είναι αργά. Εγώ την έχασα για πάντα τη Μυρτώ και το μόνο που θέλω είναι να πάω να τη συναντήσω».

Στο μικροσκόπιο ο 66χρονος που έστειλε χρήματα στη Μυρτώ

Δύο ημέρες μετά την απόφαση για προφυλάκιση των τριών νεαρών που κατηγορούνται ότι άφησαν την 19χρονη Μυρτώ σε πλατεία του Αργοστολίου, οδηγώντας στον θάνατό της, οι Αρχές εξακολουθούν να διερευνούν σε βάθος την υπόθεση που έχει προκαλέσει έντονη συγκίνηση. Την ίδια ώρα ο δικηγόρος της οικογένειας ξεκαθάρισε ότι οι γιατροί ήταν παρόντες, στις θέσεις τους, στο νοσοκομείο.

Ο δικηγόρος της οικογένειας της 19χρονης κάνει λόγο για στοιχεία που δείχνουν πιθανή εμπλοκή και άλλων προσώπων. Μεταξύ αυτών, φέρεται να εξετάζεται και ο 66χρονος άνδρας, ο οποίος, σύμφωνα με πληροφορίες, είχε επικοινωνία με τη Μυρτώ το μοιραίο βράδυ και της είχε στείλει 220 ευρώ.

Όπως προκύπτει από τα μέχρι τώρα δεδομένα, ο συγκεκριμένος άνδρας αντάλλασσε μηνύματα με τη νεαρή, χωρίς όμως να έχει διευκρινιστεί πώς γνωρίστηκαν ούτε για ποιο λόγο προχώρησε στην αποστολή χρημάτων.

Την ίδια στιγμή, ο νομικός σύμβουλος της οικογένειας, κ. Δρακουλόγγονας, επισημαίνει ότι, με βάση τα γεγονότα των προηγούμενων ημερών, προκύπτουν ενδείξεις για εμπλοκή περισσότερων ατόμων.

Από την πλευρά του, ο πατέρας της 19χρονης κάνει λόγο για κύκλωμα που φέρεται να επιχείρησε να εκμεταλλευτεί την κόρη του, υπογραμμίζοντας ότι θα αγωνιστεί για τη δικαίωση της μνήμης της.

Τι είπε για τους γιατρούς

Σε ό,τι αφορά τη νοσηλεία της Μυρτώς, ο δικηγόρος μετέφερε την ενημέρωση που είχε από τη μητέρα της, επιβεβαιώνοντας ότι από την πρώτη στιγμή υπήρχε παρουσία ιατρικού προσωπικού στο νοσοκομείο όπου κατέληξε η 19χρονη: «Η μητέρα μού επιβεβαίωσε ότι ήταν όλοι στις θέσεις τους, γιατροί και εργαζόμενοι, από την πρώτη στιγμή που προέκυψε το περιστατικό», είπε στην ΕΡΤ.

Να σημειωθεί ότι με ανάρτηση ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, είχε περιγράψει τι συνέβη τα τελευταία λεπτά πριν καταλήξει η ανήλικη, την οποία είχαν εγκαταλείψει οι τρεις κατηγορούμενοι σε μια πλατεία στο Αργοστόλι.

«Λίγο πριν τις 05:00 μπήκε με σειρήνα το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο. Αμέσως αντιλήφθηκαν τη σοβαρότητα του περιστατικού οι υγειονομικοί του νοσοκομείου. Πρώτος ήρθε σε επαφή ο αγροτικός ιατρός που εφημέρευε και σε λιγότερο από ενάμιση λεπτό ήταν κάτω στα επείγοντα ο εφημερεύων καρδιολόγος και σε λιγότερο από 7 λεπτά ο εφημερεύων αναισθησιολόγος. Έγιναν όλες οι απαραίτητες προσπάθειες (ΚΑΡΠΑ, διασωλήνωση, χορήγηση αδρεναλίνης και λοιπών φαρμάκων) αλλά δυστυχώς η Μυρτώ είχε φτάσει στο νοσοκομείο με τις τελευταίες της ανάσες και δεν κατέστη δυνατή η διάσωσή της».

Τι υποστήριξαν οι κατηγορούμενοι

Οι τρεις νεαροί, οι οποίοι μετά τις πολύωρες απολογίες τους κρίθηκαν προφυλακιστέοι και πρόκειται να μεταφερθούν στον Κορυδαλλό, αρνούνται ότι εγκατέλειψαν τη Μυρτώ.

Υλικό από κάμερα ασφαλείας ξενοδοχείου καταγράφει τις κινήσεις τους: πρώτος εμφανίζεται ο 22χρονος κρατώντας το μπουφάν της 19χρονης, ακολουθεί ο 26χρονος αρσιβαρίστας που τη μεταφέρει εκτός του χώρου και τελευταίος ο 23χρονος. Στη συνέχεια, τη μεταφέρουν σε κεντρική πλατεία και καλούν ασθενοφόρο.

«Προσπαθούσαμε να τη βοηθήσουμε, ωστόσο αυτή δεν συνερχόταν. Τότε εγώ αποφάσισα να πάρω το ασθενοφόρο και οι άλλοι δύο μού είπαν ότι φοβούνταν μην μπλέξουν γι’ αυτό θα την κατεβάσουν κάτω και θα πουν ότι τη βρήκαν στον δρόμο. Κάποια στιγμή ο 26χρονος ξαναγύρισε και μου είπε ότι την πήρε ασθενοφόρο και όλα καλά. Εγώ έμεινα να καθαρίζω το δωμάτιο», είπε ο 23χρονος.

Κοινή γραμμή υπεράσπισης των κατηγορουμένων είναι ότι δεν εγκατέλειψαν την κοπέλα και παρέμειναν μαζί της μέχρι να φτάσει το ασθενοφόρο.

Από την άλλη πλευρά, φίλοι και συγγενείς της Μυρτούς περιγράφουν μια κοπέλα χωρίς προβλήματα υγείας και χωρίς επαφή με ουσίες. «Η φίλη μου δεν είχε κανένα πρόβλημα υγείας ούτε έκανε χρήση ποτέ ναρκωτικών ή αλκοολούχων ποτών», ανέφερε φίλη της.