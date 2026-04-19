Νεκρή οδηγός στη Νεμέα, το αυτοκίνητό της καρφώθηκε σε κολώνα – Δείτε φωτογραφίες

Νεκρή είναι η οδηγός που απεγκλωβίστηκε σε τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε λίγο πριν τις 15:00 την Κυριακή 19 Απριλίου, στο 114ο χιλιόμετρο της εθνικής οδού Τρίπολης – Κορίνθου, στον κόμβο της Νεμέας όταν το αυτοκίνητο έπεσε σε πάνω σε κολώνα φωτισμού.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, πρόκειται για γυναίκα ηλικίας περίπου 55 έως 60 ετών, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστά τα στοιχεία της ταυτότητάς της. Παράλληλα, εξετάζεται αν το όχημα που οδηγούσε ήταν ιδιόκτητο ή ενοικιασμένο.

Σύμφωνα με πληροφορίες του korinthostv.gr, το όχημα που οδηγούσε η γυναίκα εξετράπη της πορείας του, βγήκε εκτός δρόμου και προσέκρουσε με σφοδρότητα σε κολώνα φωτισμού.

Από τη σύγκρουση, η οδηγός εγκλωβίστηκε στο όχημα, με αποτέλεσμα να χρειαστεί η επέμβαση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Κορίνθου για τον απεγκλωβισμό της. Οι πυροσβέστες την ανέσυραν χωρίς τις αισθήσεις της και στην συνέχεια, μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο Ναυπλίου, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, το τροχαίο αποδίδεται πιθανότατα σε εκτροπή του οχήματος, ενώ δεν φαίνεται να εμπλέκεται άλλο όχημα στο περιστατικό.

