Έξι συνήθειες που καταστρέφουν το ψυγείο σας και τα τρόφιμα

Η ποιότητα του φαγητού που καταναλώνουμε δεν εξαρτάται μόνο από τα ίδια τα υλικά αλλά και από τον τρόπο που χρησιμοποιούμε το ψυγείο. Κάποιες συνήθειες μπορεί να δείχνουν “αθώες” αλλά στην πραγματικότητα θέτουν σε κίνδυνο την υγεία μας καθώς αλλοιώνουν τα τρόφιμα. Δείτε παρακάτω τα 6 πιο συνηθισμένα λάθη που κάνετε όταν χρησιμοποιείτε το ψυγείο και πώς να τα αποφύγετε.



Τοποθετείτε το γιαούρτι και το γάλα στην πόρτα του ψυγείου

Πρώτον, πολλοί τοποθετούν το γάλα και το γιαούρτι στην πόρτα του ψυγείου, όπου η θερμοκρασία είναι συνήθως υψηλότερη. Αυτό μπορεί να μειώσει τη διάρκεια ζωής αυτών των τροφίμων. Σας συμβουλεύουμε να τα τοποθετείτε στα ράφια για καλύτερη διατήρηση. Αναφορικά με τα αυγά, ακόμα και αν υπάρχουν ειδικές θήκες στην πόρτα, είναι προτιμότερο να τα φυλάσσετε επίσης στα ράφια.

Ξεχνάτε να βάλετε το νωπό κρέας στο ειδικό συρτάρι

Σχετικά με την αποθήκευση του κρέατος, είναι σημαντικό να το βάζετε στα ειδικά συρτάρια που σχεδιάστηκαν για αυτό τον σκοπό. Αυτά διασφαλίζουν ότι το κρέας διατηρείται σε χαμηλές θερμοκρασίες χωρίς να παγώνει. Μην ξεχνάτε να ρυθμίζετε την ψύξη στο μέγιστο δυνατό επίπεδο για την καλύτερη δυνατή διατήρηση.

Δεν καθαρίζετε τα πηνία που βρίσκονται κάτω από το ψυγείο

Ένα άλλο συχνό λάθος είναι η παράλειψη του καθαρισμού των πηνίων που βρίσκονται στο κάτω μέρος του ψυγείου. Αν το ψυγείο σας φαίνεται πιο ζεστό από το κανονικό, ίσως χρειάζεται να καθαρίσετε τα πηνία. Ιδιαίτερα αν έχετε κατοικίδια, αυτό το καθήκον πρέπει να εκτελείται ακόμη πιο συχνά, κατά προτίμηση κάθε έξι μήνες.

Γεμίζετε υπερβολικά πολύ το ψυγείο

Επιπλέον, η υπερφόρτωση του ψυγείου με προϊόντα μπορεί να φαίνεται ως ένδειξη αφθονίας, αλλά στην πραγματικότητα προάγει την ανάπτυξη μικροβίων. Αφήστε αρκετό χώρο μεταξύ των τροφίμων για να επιτρέπεται η κυκλοφορία του ψυχρού αέρα, μειώνοντας έτσι τον κίνδυνο ανάπτυξης μικροβίων.

Χρησιμοποιείτε λάθος τις σακούλες αποθήκευσης

Είναι πολύ σημαντικό να χρησιμοποιείτε σωστά τις σακούλες αποθήκευσης. Όταν αποθηκεύετε τρόφιμα σε σακούλες ή αλουμινόχαρτο, φροντίστε να αφαιρείτε όσο το δυνατόν περισσότερο αέρα, κλείνοντάς τα καλά. Αυτό βοηθάει στην πρόληψη της ανάπτυξης βακτηρίων και παρατείνει την καλή διατήρηση των τροφίμων.

Δεν τοποθετείτε τα φρούτα και τα λαχανικά στα ειδικά συρτάρια

Τέλος, τα φρούτα και τα λαχανικά θα πρέπει να αποθηκεύονται στα ειδικά διαφανή συρτάρια στο κάτω μέρος του ψυγείου. Αυτή η τοποθέτηση διασφαλίζει ότι διατηρούνται φρέσκα για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

Ακολουθώντας αυτές τις οδηγίες, θα βελτιώσετε σημαντικά τη λειτουργία του ψυγείου σας, διατηρώντας τα τρόφιμα ασφαλή και υγιεινά. Ας μην υποτιμούμε την αξία της σωστής χρήσης του ψυγείου, μιας κρίσιμης συνιστώσας για τη διατήρηση της καλής υγείας μας και της οικογένειάς μας.

Πηγή: spirossoulis.com