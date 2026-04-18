Λιοσίων: Βίντεο-σοκ από τη στιγμή που η μηχανή χτυπάει τη 16χρονη – Νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση στο ΚΑΤ η ανήλικη

Διασωληνωμένη με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις νοσηλεύεται στο ΚΑΤ η 16χρονη, την οποία παρέσυρε και εγκατέλειψε οδηγός μηχανής στην οδό Λιοσίων το απόγευμα του Σαββάτου.

Το τροχαίο σημειώθηκε λίγο πριν τις 18:00, κοντά στη συμβολή της Λιοσίων με την οδό Καζάζη, στο ρεύμα προς το κέντρο της Αθήνας. Μία μηχανή με δύο αναβάτες, παρέσυρε την ανήλικη και όπως ανέφερε στους αστυνομικούς αυτόπτης μάρτυρας, η 16χρονη εκσφενδονίστηκε σε απόσταση 30 μέτρων.

Σύμφωνα με το Star, που δημοσιεύει βίντεο ντοκουμέντο από την στιγμή της παράσυρσης, η μηχανή ανετράπη μετά την σύγκρουση με την κοπέλα, και οι δύο αναβάτες έπεσαν στο οδόστρωμα. Στην συνέχεια σηκώθηκαν και με γρήγορες κινήσεις ανέβηκαν και πάλι στο μηχανάκι και εξαφανίστηκαν από το σημείο.



Οι άνδρες της ΕΛΑΣ έχουν στην κατοχή τους το βίντεο ντοκουμέντο καθώς και τον αριθμό της πινακίδας της μηχανής, τον οποίο συγκράτησαν αυτόπτες μάρτυρες.

