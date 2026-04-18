“Επανεμφάνιση” του Μοτζτάμπα Χαμενεΐ στο Telegram: Απειλεί τους Αμερικανούς με την “πίκρα νέων ηττών”

Με ένα νέο μήνυμα στο Telegram, ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ απευθύνεται στις Ένοπλες Δυνάμεις του Ιράν και τις συγχαίρει, με αφορμή τη σημερινή Ημέρα Στρατού στη χώρα, μιλώντας για απόλυτο τέλος της «περιόδου αδυναμίας» που επέβαλαν οι ξένοι εχθροί στο Ιράν.

Μεταξύ άλλων, ισχυρίζεται ότι οι ιρανικές δυνάμεις έχουν εκθέσει την ταπείνωση του «μετώπου της απιστίας» στα μάτια όλου του κόσμου. «Τα drones μας χτυπούν σαν κεραυνοί τους Αμερικανούς και σιωνιστές εγκληματίες» αναφέρει, ενώ προειδοποιεί πως το ιρανικό ναυτικό είναι έτοιμο να κάνει τους εχθρούς να «γευτούν την πίκρα νέων ηττών».

Αναφέρεται, δε, στον προκάτοχό του και πατέρα του, αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, χαρακτηρίζοντάς τον ως τον «μοναδικό της εποχής» του, που διέσωσε τον στρατό από τη διάλυση και τον μετέτρεψε σε παγκόσμια δύναμη.

Προαναγγέλλει, δε, ενίσχυση των εξοπλιστικών προγραμμάτων του Ιράν.