Basket League: Η ώρα και το κανάλι μετάδοσης του ντέρμπι της Θεσσαλονίκης ανάμεσα σε Ηρακλή και ΠΑΟΚ στο κατάμεστο Ιβανώφειο

Σε ρυθμούς ντέρμπι κινείται σήμερα η Θεσσαλονίκη, με τον Ηρακλή να αντιμετωπίζει τον ΠΑΟΚ στο Ιβανώφειο για την 25η αγωνιστική της Stoiximan GBL.

Η αναμέτρηση είναι προγραμματισμένη για σήμερα στις 18:15 και το Ιβανώφειο αναμένεται να είναι κατάμεστο από τους φίλους του Γηραιού. Άλλωστε η κυανόλευκη ΚΑΕ ανακοίνωσε ήδη από την περασμένη Τρίτη πως η αναμέτρηση είναι sold out λέγοντας μάλιστα πως ήταν το πιο γρήγορο της φετινής σεζόν.

Το ματς θα μεταδοθεί από το ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.