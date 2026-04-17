Ελεάνα Παπαϊωάννου: Είχα μία αποβολή πριν από περίπου δύο χρόνια, μας στοίχισε

Στην αποβολή που είχε πριν από περίπου δύο χρόνια αναφέρθηκε η Ελεάνα Παπαϊωάννου, εξηγώντας πως πρόκειται για μία εμπειρία που στοίχισε σε εκείνη και στο περιβάλλον της.

Η τραγουδίστρια που είναι έγκυος στο δεύτερο παιδί της, παραχώρησε συνέντευξη στο «Happy Day», οι οποία προβλήθηκε την Παρασκευή 17 Απριλίου, με την ίδια να μιλάει μεταξύ άλλων για την περίοδο που απέβαλε, εξηγώντας πως τότε βίωνε μία άρνηση σχετικά με το ενδεχόμενο μίας νέας εγκυμοσύνης.

Όπως είπε η Ελεάνα Παπαϊωάννου:«Είχαμε περάσει ένα θεματάκι υγείας με την κόρη μου και ήμουν σε μια ζόρικη περίοδο ψυχολογική και ήταν η στιγμή που έμαθα ότι είμαι έγκυος. Πιστεύω πιο πολύ, αφού γνώρισα τον άντρα μου. Ανήκω και εγώ στις γυναίκες, νομίζω στην πλειοψηφία των γυναικών, που κάποια στιγμή είχα κι εγώ μία ατυχή εγκυμοσύνη. Είχα μία αποβολή πριν περίπου δύο χρόνια. Μας στοίχισε, στενοχωρηθήκαμε, και δεν σου κρύβω ότι πήγα μετά στο άλλο άκρο. Ήμουν στην άρνηση μετά. Μάλλον ήταν άμυνα αυτό».

Όσο για την εγκυμοσύνη της, η τραγουδίστρια ανέφερε ότι είναι στον έκτο μήνα της κύησής της και πως περιμένει κορίτσι: «Τώρα διανύω τον έκτο μήνα, είμαι προς το τέλος. Είναι κοριτσάκι, οπότε θα έχουν και μεγάλη διαφορά με την κόρη μου, η οποία είναι 8 ετών. Έχει κατενθουσιαστεί» είπε και πρόσθεσε: «Ένα μωρό σε μία οικογένεια είναι ευλογία. Μπορεί καμιά φορά να μην είναι κάτι που το προγραμματίζεις. Δόξα τω Θεώ, ήρθε ξαφνικά και αβίαστα. Αυτό μας δένει ακόμα πιο πολύ σαν οικογένεια».

