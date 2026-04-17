Κιλκίς: Συνελήφθη 32χρονος διακινητή που μετέφερε παράνομα έναν Αλβανό
Στη σύλληψη ενός 32χρονου άνδρα προχώρησαν χθες το βράδυ σε περιοχή του Πολυκάστρου Κιλκίς, αστυνομικοί του Τμήματος Συνοριακής Φύλαξης Παιονίας.
Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., ο άνδρας συνελήφθη καθώς εντοπίστηκε να οδηγεί όχημα και να έχει επιβιβάσει έναν Αλβανό, με σκοπό τη μη νόμιμη μεταφορά του στο εσωτερικό της χώρας. Το παραπάνω όχημα κατασχέθηκε, καθώς και το χρηματικό ποσό των 350 ευρώ και ένα κινητό τηλέφωνο, που βρέθηκαν στην κατοχή του.
