Τζόρτζια Μελόνι: Η ανακοίνωση κατάπαυσης του πυρός στον Λίβανο είναι μια εξαιρετική είδηση

“Η ανακοίνωση κατάπαυσης του πυρός στον Λίβανο είναι μια εξαιρετική είδηση και συγχαίρω τις κυβερνήσεις του Ισραήλ και του Λιβάνου για την επίτευξη του σημαντικού αυτού αποτελέσματος, χάρη στη διαμεσολάβηση των Ηνωμένων Πολιτειών”, αναφέρει σε επίσημη ανακοίνωση η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι.

“Τώρα είναι βασικής σημασίας η κατάπαυση του πυρός να τύχει πλήρους σεβασμού. Η Χεζμπολάχ, η οποία έχει την ευθύνη της έναρξης της σύγκρουσης, πρέπει να σταματήσει κάθε εχθροπραξία εναντίον του Ισραήλ και να σεβαστεί τις αποφάσεις της κυβέρνησης του Λιβάνου”, πρόσθεσε η Μελόνι.

Η Ιταλίδα πρωθυπουργός, παράλληλα, ευχήθηκε η κατάπαυση του πυρός να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για αίσιο τέλος των διαπραγματεύσεων Ισραήλ – Λιβάνου με μια πλήρη και διαρκή ειρήνη”.

“Σε αυτό το πλαίσιο, η Ιταλία θα συνεχίσει να κάνει ό,τι της αναλογεί συμβάλλοντας στη διατήρηση της ειρήνης κατά μήκος της μπλε γραμμής, μέσω της στρατιωτικής της δύναμης στην Unifil -αποστολής του ΟΗΕ της οποίας έχει αναλάβει τη διοίκηση- και να στηρίζει την κυριαρχία του Λιβάνου, διαμέσου και της ενίσχυσης των ενόπλων δυνάμεων της χώρας”, δήλωσε τέλος η Τζόρτζια Μελόνι.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ