Νέα ταυτότητα: Ραντεβού και προθεσμίες για την έκδοσή της

Από το καλοκαίρι του 2026 οι παλαιού τύπου ελληνικές αστυνομικές ταυτότητες δεν θα μπορούν πλέον να χρησιμοποιούνται για ταξίδια εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η απόφαση αυτή σχετίζεται με τα περιορισμένα επίπεδα ασφαλείας των υφιστάμενων δελτίων, τα οποία σχεδιάστηκαν πριν από δεκαετίες, ήδη από τη δεκαετία του 1960.

Μέχρι να τεθεί σε εφαρμογή το νέο καθεστώς, οι πολίτες που επιθυμούν να ταξιδέψουν σε χώρες της Ε.Ε. θα μπορούν να χρησιμοποιούν διαβατήριο. Παράλληλα, οι αρμόδιες αρχές προτρέπουν τους πολίτες να αντικαθιστούν σταδιακά τις παλαιές ταυτότητες με τις νέες, οι οποίες διαθέτουν ενισχυμένα χαρακτηριστικά ασφαλείας.

Πότε θα πάψουν να ισχύουν οι παλιές ταυτότητες – Πώς θα κλείσετε ραντεβού για την έκδοση νέας

Σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2019/1157, όλα τα δελτία ταυτότητας κρατών-μελών που δεν διαθέτουν μηχανικώς αναγνώσιμη ζώνη (MRZ) παύουν να ισχύουν από τις 3 Αυγούστου 2026, γεγονός που καθιστά αναγκαία την έγκαιρη αντικατάστασή τους.

Παράλληλα, η εισαγωγή του Προσωπικού Αριθμού και η αυξημένη ζήτηση που αναμένεται τους επόμενους μήνες, οδηγούν το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης στην εφαρμογή ενός συστήματος ραντεβού μέσω του gov.gr, για την ταχύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών.

Τα δικαιολογητικά για την έκδοση της νέας ταυτότητας

Για την έκδοση του νέου δελτίου ταυτότητας, οι πολίτες θα πρέπει να μεταβούν αυτοπροσώπως στην αρμόδια αρχή και να υποβάλουν συγκεκριμένα δικαιολογητικά.

Ψηφιακή φωτογραφία

Η φωτογραφία μπορεί να ληφθεί είτε απευθείας στην υπηρεσία έκδοσης είτε σε πιστοποιημένο φωτογράφο. Στη δεύτερη περίπτωση, ο επαγγελματίας αναρτά τη φωτογραφία στην πλατφόρμα myPhoto του gov.gr.

Ο πολίτης λαμβάνει έναν ειδικό κωδικό από τον φωτογράφο, τον οποίο συνδέει με το ΑΦΜ του μέσω της εφαρμογής myPhoto, ώστε η υπηρεσία να μπορεί να εντοπίσει και να χρησιμοποιήσει τη φωτογραφία.

Αίτηση – υπεύθυνη δήλωση

Το σχετικό έντυπο παρέχεται από την αρχή έκδοσης και συμπληρώνεται με στοιχεία που αντλούνται αυτόματα από το Πληροφοριακό Σύστημα «Μητρώο Πολιτών» του Υπουργείου Εσωτερικών. Ο ενδιαφερόμενος υπογράφει την εκτυπωμένη αίτηση.

Αίτηση για την έκδοση δελτίου ταυτότητας

Η αρμόδια υπηρεσία συμπληρώνει την αίτηση χρησιμοποιώντας τα στοιχεία που υπάρχουν στο «Μητρώο Πολιτών» ή στο δημοτολόγιο του δήμου όπου είναι εγγεγραμμένος ο πολίτης. Ο αιτών επιβεβαιώνει τα στοιχεία και υπογράφει τόσο ηλεκτρονικά όσο και χειρόγραφα.

Παράβολα και παλιά ταυτότητα

Για την έκδοση της νέας ταυτότητας απαιτείται η πληρωμή ηλεκτρονικού παραβόλου ύψους 10 ευρώ υπέρ του Δημοσίου. Το ποσό καλύπτει την κατασκευή του δελτίου, τα έξοδα εκτύπωσης και τη μεταφορά του.

Στην περίπτωση των πολύτεκνων οικογενειών, το κόστος μειώνεται στα 5 ευρώ, με την προσκόμιση των αντίστοιχων αποδεικτικών εγγράφων, όπως το βιβλιάριο πολυτέκνων.

Επιπλέον, απαιτείται ένσημο της Ελληνικής Αστυνομίας ύψους 0,50 ευρώ. Όλα τα παράβολα εκδίδονται μέσω της υπηρεσίας e-Παράβολο, ενώ σε περίπτωση λάθους προβλέπεται διαδικασία επιστροφής του ποσού.

Για την έκδοση του νέου δελτίου είναι απαραίτητη και η παράδοση της παλαιάς ταυτότητας, της γνωστής «μπλε ταυτότητας».

Τι ισχύει για την πρώτη έκδοση ταυτότητας

Όσοι αποκτούν ταυτότητα για πρώτη φορά θα πρέπει να προσκομίσουν τα ίδια δικαιολογητικά, ενώ απαιτείται και η παρουσία ενός μάρτυρα που θα επιβεβαιώσει τα στοιχεία τους. Ο μάρτυρας πρέπει να είναι ενήλικος και να διαθέτει σε ισχύ έγγραφο ταυτοποίησης.

Στην περίπτωση ανηλίκου, ως μάρτυρας μπορεί να παραστεί ένας από τους γονείς ή ο νόμιμος κηδεμόνας, ο οποίος θα πρέπει να επιδείξει τα απαραίτητα έγγραφα που αποδεικνύουν την επιμέλεια ή την επιτροπεία.

Χρόνος έκδοσης και ενημέρωση υπηρεσιών

Οι νέες ταυτότητες εκτυπώνονται στη Διεύθυνση Διαβατηρίων και Εγγράφων Ασφαλείας του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας, που βρίσκεται στην Καισαριανή Αττικής, με αυξημένες προδιαγραφές ασφάλειας.

Ο χρόνος που απαιτείται από την υποβολή της αίτησης μέχρι την παραλαβή του νέου δελτίου εκτιμάται περίπου σε επτά ημέρες.

Με την παραλαβή της νέας ταυτότητας ενεργοποιείται αυτόματα διαδικασία ενημέρωσης των διασυνδεδεμένων υπηρεσιών μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Έτσι ενημερώνονται φορείς όπως η ΑΑΔΕ και το gov.gr Wallet.