Σαν σήμερα: Τα σημαντικότερα γεγονότα που συνέβησαν την 17η Απριλίου

Διαβάστε τα σημαντικότερα γεγονότα που συνέβησαν σαν σήμερα 17 Απριλίου:

1897 Ο Ελληνικός Στρατός σημειώνει στο Βελεστίνο τη μοναδική νίκη του κατά τον ατιμωτικό ελληνοτουρκικό πόλεμο. Των ελληνικών δυνάμεων ηγείται ο ταξίαρχος Σμολένσκης.

1918 Με τρίτη κατά σειρά εγκύκλιό της, η Εκκλησία της Ελλάδος καταδικάζει το έθιμο του καψίματος του Ιούδα.

1937 Ο Ντάφι Ντακ κάνει το ντεμπούτο του στον κινηματογράφο.

1944 Εμφύλιες διαμάχες στην Κατοχή. Δολοφονείται ο σοσιαλδημοκρατικών αντιλήψεων ηγέτης της αντιστασιακής οργάνωσης ΕΚΚΑ συνταγματάρχης Δημήτριος Ψαρρός από τον ταγματάρχη του ΕΛΑΣ Θύμιο Ζούλα. Ο ΕΛΑΣ επιδίωκε την διάλυση της ΕΚΚΑ και την ενσωματωσή της στο ΕΑΜ.

1961 Ο Μάνος Χατζιδάκις βραβεύεται με Όσκαρ τραγουδιού για «Τα Παιδιά του Πειραιά», που έγραψε για την ταινία του Ζιλ Ντασέν «Ποτέ την Κυριακή».

1967 Οι Rolling Stones στην Αθήνα. Δίνουν συναυλία στο γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας, η οποία έχει άδοξο τέλος.

Γεννήσεις

1863 Κωνσταντίνος Καβάφης, Έλληνας ποιητής. (γεν. κατά το νέο ημερολόγιο: 29 Απριλίου 1863) (Θαν. 29/4/1933)

1916 Τάκης Βαρβιτσιώτης, Έλληνας ποιητής. (Θαν. 1/2/2011)

1957 Άφρικα Μπαμπάαταα, καλλιτεχνικό ψευδώνυμο του Κέβιν Ντόνοβαν, Αμερικανός μουσικός, από τους πρωτοπόρους του χιπ-χοπ.

Θάνατοι

2011 Νίκος Παπάζογλου, Έλληνας τραγουδοποιός και μουσικός παραγωγός. (Γεν. 20/3/1948)

2012 Δημήτρης Μητροπάνος, Έλληνας τραγουδιστής. (Γεν. 2/4/1948)

2014 Γκαμπριέλ Γκαρσία Μάρκες, βραβευμένος με Νόμπελ (1982) Κολομβιανός συγγραφέας, από τους σημαντικότερους εκπροσώπους του λογοτεχνικού ρεύματος που ονομάζεται «μαγικός ρεαλισμός». (Γεν. 6/3/1927)

Επέτειοι

Παγκόσμια Ημέρα Αγροτικής Πάλης

Παγκόσμια Ημέρα Αιμορροφιλίας