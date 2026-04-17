Εργασίες συντήρησης και σήμερα στην ΕΟ Θεσσαλονίκης-Ν. Μουδανιών – Σε ποια σημεία

Τις παρακάτω εργασίες συντήρησης θα πραγματοποιήσει στην Ε.Ο. Θεσσαλονίκης – Ν. Μουδανίων η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονία ως εξής:

Εργασίες αποσυναρμολόγησης/συναρμολόγησης μεταλλικών στηθαίων ασφαλείας, στην κεντρική νησίδα, προσεγγιστικά από τη Χ.Θ. 58+000 έως τη Χ.Θ. 61+000 έως και την Παρασκευή 17 Απριλίου 2026, από τις 07:30 π.μ. έως τη δύση του ηλίου ανάλογα με τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες.

Ήδη έχει γίνει η σχετική συνεννόηση με το Τμήμα Τροχαίας Μουδανίων, ώστε να υπάρξουν οι απαραίτητες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την ασφαλέστερη διεξαγωγή της κυκλοφορίας κατά τη διάρκεια των εργασιών.

Εργασίες κοπής πρασίνου στο οδικό τμήμα από τη συμβολή με την οδό Βούλγαρη (Χ.Θ.6+200) έως τον ανισόπεδο κόμβο (Α/Κ) Ν. Ρυσίου (Χ.Θ 18+850) από την Τρίτη 21 Απριλίου έως και την Παρασκευή 24 Απριλίου 2026, από τις 06:00 π.μ. έως τη δύση του ηλίου ανάλογα με τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες. Οι εργασίες θα εκτελούνται αποκλειστικά στο έρεισμα της οδού.

Επισημαίνεται ότι τα συνεργεία που θα εκτελούν τις εργασίες θα είναι κινητά και το χρονικό διάστημα αποκλεισμού κάθε τμήματος θα είναι σχετικά μικρό.

Ήδη έχει γίνει η σχετική συνεννόηση με την Υποδιεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης και το Τμήμα Τροχαίας Θέρμης, ώστε να υπάρξουν οι απαραίτητες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την ασφαλέστερη διεξαγωγή της κυκλοφορίας κατά τη διάρκεια των εργασιών.