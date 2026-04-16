MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δόμνα Μιχαηλίδου για Μακάριο Λαζαρίδη: Θα ήθελα ο συνάδελφός μου να έχει καλύτερο πτυχίο

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

«Ο κ. Λαζαρίδης δε βγήκε και είπε έχω πτυχίο από το Χάρβαρντ, έχω πτυχίο το Μετσόβιο κλπ. Βγήκε και είπε, έχω αυτό το πτυχίο το οποίο είχε. Είναι ένα λαμπρό πτυχίο το οποίο κάποιος κορνιζώνει; Δεν είναι ένα πτυχίο από το καλύτερο πανεπιστήμιο του κόσμου» ανάφερε η Δόμνα Μιχαηλίδου σε συνέντευξή της (Mega), κληθείσα να σχολιάσει τα όσα ισχυρίστηκε ο συνάδελφός της σε σχέση με την πρόσληψή του σε θέσεις ειδικού συμβούλου το 2007 και το 2013.

«Όμως ο άνθρωπος δεν είπε ψέματα ότι “εγώ έχω Μετσόβιο και έχω τελικά ένα κολλέγιο το οποίο δεν υπάρχει καν πια”», δήλωσε η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας.

Συμπλήρωσε, δε, χαρακτηριστικά: «Θα ‘θελα εγώ σαν Δόμνα, που έχω πάει σε ένα καλύτερο πανεπιστήμιο, ο συνάδελφός μου να έχει ένα καλύτερο πτυχίο; Ναι, θα το ήθελα. Μπορώ να πω κάτι που ήταν κακός μαθητής; Όχι, δεν μπορώ να πω». Σε άλλο σημείο η υπουργός σημείωσε πως δεν έχει προλάβει να ασχοληθεί ιδιαίτερα με την περίπτωση του Μακάριου Λαζαρίδη και πρόσθεσε, «θεωρώ ότι δεν οφείλω κιόλας».

Δόμνα Μιχαηλίδου Μακάριος Λαζαρίδης

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

