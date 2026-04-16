Ο Τραμπ έγινε minion: Το Ιράν χλευάζει τις προσπάθειές του για άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ με AI βίντεο

Με τη μορφή των viral και χαριτωμένων «Μίνιον» από την ταινία «Despicable Me» (Εγώ ο Απαισιότατος) ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, παρουσιάζεται σε ένα βίντεο που δημιουργήθηκε με τεχνητή νοημοσύνη και δημοσιεύθηκε την Τετάρτη από την πρεσβεία του Ιράν στη Ρωσία, στο οποίο φαίνεται να προσπαθεί επανειλημμένα να ανοίξει τα Στενά του Ορμούζ.

Στο βίντεο, η minion εκδοχή του Ντόναλντ Τραμπ εμφανίζεται να επιπλέει πάνω σε μια ξύλινη σανίδα δίπλα σε μια αμερικανική σημαία, πάνω από τα Στενά του Ορμούζ. «Θα μετρήσω μέχρι το τρία. Όταν ανοίξω τα μάτια μου, το στενό πρέπει να είναι ανοιχτό», λέει ο χαρακτήρας. Τίποτα δεν συμβαίνει. Αντίθετα, μια ομάδα minion πάνω σε μια άλλη σανίδα, που αντιπροσωπεύει τη Βρετανία, τη Γαλλία, την Ιαπωνία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και το Κατάρ, αρχίζει να πανηγυρίζει.

Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, ένα minion που είναι από το Ιράν, πατάει ένα κόκκινο κουμπί και γελάει καθώς μια ταινία «προειδοποίησης» πέφτει κατά μήκος του στενού, υπογραμμίζοντας τον έλεγχο της Τεχεράνης πάνω στη στρατηγική θαλάσσια οδό.

Το minion του Τραμπ συνεχίζει να επιμένει ότι το στενό θα ξανανοίξει, αλλά το Ιράν απαντά ρίχνοντας έναν αυξανόμενο αριθμό «ταινιών προειδοποίησης», προκαλώντας τελικά απογοήτευση στους άλλους υπηρέτες.

Το βίντεο αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης σειράς σατιρικών προπαγανδιστικών βίντεο που κυκλοφόρησε το Ιράν κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης, με στόχο να υπονομεύσει τον Τραμπ.

ترامب: البحرية الإيرانية مستلقية في قاع البحر، تم محوها بالكامل – 158 سفينة. ما لم نضربه هو عددهم الصغير، ما يسمونه، "سفن الهجوم السريع"، لأننا لم نعتبرها تهديدا كبيرا. تحذير: إذا اقتربت أي من هذه السفن من الحصار الخاص بنا، فسيتم القضاء عليها على الفور، pic.twitter.com/z3RQfBiUKg — إيران بالعربية (@iraninarabic_ir) April 13, 2026

Την Τετάρτη, ο Τραμπ δήλωσε ότι «ανοίγει μόνιμα» τα Στενά του Ορμούζ σε μια νέα ανάρτηση στο Truth Social, υποστηρίζοντας ότι ο κρίσιμος αυτός πορθμός δεν θα μπλοκαριστεί ποτέ ξανά. Παρά τον ισχυρισμό αυτό, οι συνθήκες στα Στενά του Ορμούζ υποδηλώνουν ότι οι κανονικές ναυτιλιακές δραστηριότητες δεν έχουν επανέλθει ακόμη.

Ο στενός διάδρομος που συνδέει τον Περσικό Κόλπο με τον ανοιχτό ωκεανό παραμένει ένα από τα πιο ζωτικά ενεργειακά σημεία-κλειδιά στον κόσμο, διαχειριζόμενος περίπου το 20% των παγκόσμιων ροών πετρελαίου και υγροποιημένου φυσικού αερίου.

Οι διαταραχές ξεκίνησαν αφού οι Φρουροί της επανάστασης έκλεισαν ουσιαστικά το στενό για τα πλοία που θεωρούσε εχθρικά, μετά από κλιμάκωση των εντάσεων με τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ. Η κίνηση αυτή μείωσε δραστικά τη θαλάσσια κυκλοφορία, με τις καθημερινές διελεύσεις να μειώνονται από περισσότερα από 130 πλοία πριν από τη σύγκρουση σε σημαντικά χαμηλότερα επίπεδα.

Αν και από τις 8 Απριλίου ισχύει εκεχειρία δύο εβδομάδων, ο όγκος των μεταφορών δεν έχει ακόμη ανακάμψει και η κυκλοφορία παραμένει περίπου 90% κάτω από τα επίπεδα ειρηνικής περιόδου.

Σύμφωνα με την εταιρεία ανάλυσης ναυτιλιακών δεδομένων Kpler, μόνο 58 φορτηγά εμπορευμάτων έχουν περάσει από το στενό του Ορμούζ από την έναρξη ισχύος της εκεχειρίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν την Τετάρτη. Τα περισσότερα από τα πλοία που διέσχισαν το στενό είτε είχαν σχέση με το Ιράν, είτε συνδέονταν με χώρες που δεν θεωρούνται εχθρικές από την Ισλαμική Δημοκρατία.