Πριν λίγο στη Θεσσαλονίκη: Φωτιά σε διαμέρισμα στα Μετέωρα Πολίχνης – Επί τόπου η Πυροσβεστική

Συναγερμός σήμανε στα Μετέωρα Πολίχνης στη Θεσσαλονίκη σήμερα νωρίς το απόγευμα (16/04), μετά από φωτιά που ξέσπασε σε διαμέρισμα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του thestival, η φωτιά ξέσπασε περίπου στις 17:00 στην οδό Παλαιολόγου 3 στον 2ο όροφο της πολυκατοικίας.

Στο σημείο άμεσα έσπευσαν για την κατάσβεση 7 πυροσβέστες με 3 οχήματα.

Τέλος, από τις φλόγες δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί, παρά μόνο υλικές ζημιές.