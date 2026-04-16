Πριν λίγο στη Θεσσαλονίκη: Φωτιά σε διαμέρισμα στα Μετέωρα Πολίχνης – Επί τόπου η Πυροσβεστική
Συναγερμός σήμανε στα Μετέωρα Πολίχνης στη Θεσσαλονίκη σήμερα νωρίς το απόγευμα (16/04), μετά από φωτιά που ξέσπασε σε διαμέρισμα.
Σύμφωνα με πληροφορίες του thestival, η φωτιά ξέσπασε περίπου στις 17:00 στην οδό Παλαιολόγου 3 στον 2ο όροφο της πολυκατοικίας.
Στο σημείο άμεσα έσπευσαν για την κατάσβεση 7 πυροσβέστες με 3 οχήματα.
Τέλος, από τις φλόγες δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί, παρά μόνο υλικές ζημιές.