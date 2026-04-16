Για τρίτη ημέρα οι αποκλεισμοί στο λιμάνι της Μυτιλήνης από τους κτηνοτρόφους- “Κατέβασαν ρολά” εμπορικά καταστήματα και υπηρεσίες

Τρίτη ημέρα κινητοποιήσεων των κτηνοτρόφων στη Λέσβο σήμερα, Πέμπτη 16 Απριλίου, με τους διαμαρτυρόμενους για τις επιπτώσεις στην οικονομία του νησιού από τα μέτρα που έχουν ληφθεί για την αντιμετώπιση της ζωονόσου του αφθώδους πυρετού να έχουν καταλάβει τη χερσαία ζώνη του επιβατικού λιμανιού της Μυτιλήνης.

Οι κτηνοτρόφοι αποτρέπουν την αποβίβαση από τα πλοία φορτηγών αυτοκινήτων, πολλά από τα οποία μεταφέρουν ευπαθή προϊόντα, κυρίως τρόφιμα. Επιτρέπουν, όμως, την αποβίβαση και την επιβίβαση επιβατών και ΙΧ αυτοκινήτων, όπως έγινε σήμερα κατά την άφιξη και αναχώρηση του πλοίου της λεγόμενης «άγονης γραμμής» του ανατολικού Αιγαίου, «Blue Star Patmos», και αναμένεται να επαναληφθεί στις 10:00 κατά την άφιξη του πλοίου της γραμμής Πειραιάς-Χίος-Μυτιλήνη, «Νήσος Σάμος».

Σήμερα η πόλη της Μυτιλήνης θυμίζει νεκρή πόλη, με δημόσιες υπηρεσίες και καταστήματα να είναι κλειστά μετά από σχετικές απεργιακές αποφάσεις των τοπικών φορέων.

Μεγάλο συλλαλητήριο έξω από το κτίριο της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου έχει προγραμματιστεί για τις 11:00. Σύμφωνα ανακοίνωση των διαδηλωτών, θα κινηθούν προς το κτίριο της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ