Θανάσης Πάτρας: Σε τοπικό επίπεδο θα έμπαινα στην πολιτική

Ο Θανάσης Πάτρας βρέθηκε καλεσμένος στην Σταματίνα Τσιμτσιλή και την εκπομπή Happy Day το πρωί της Πέμπτης (16/4), όπου μίλησε για το ενδεχόμενο να ασχοληθεί με την πολιτική.

«Καταρχήν να πω ότι ήμουνα ο πρώτος άνθρωπος που είπε ότι η καλύτερη δουλειά είναι να είσαι ευρωβουλευτής. Δεν το έχει πει κανένας πριν από μένα. Δηλαδή έχω πάρα πολλά χρόνια που το λέω», ανέφερε αρχικά.

Και πρόσθεσε: «Δεν είναι καλύτερο να ’σαι δήμαρχος. Γιατί έχεις τριβή άμα είσαι δήμαρχος. Έχεις πολλή τριβή και πρέπει να λύσεις και προβλήματα τα οποία υπάρχουν εκεί πέρα. Σε τοπικό επίπεδο θα έμπαινα στην πολιτική. Θα το σκεφτόμουνα, δηλαδή, πολύ. Το σκέφτομαι, δηλαδή, ήδη, να σου πω την αλήθεια».