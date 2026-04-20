MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Δημήτρης Μαρκόπουλος δημοσίευσε βεβαίωση του πτυχίου του από το Ανοιχτό Πανεπιστήμιο

Intime
|
THESTIVAL TEAM

Με μια νέα ανάρτηση ο Δημήτρης Μαρκόπουλος, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, δημοσίευσε μια βεβαίωση πτυχίου από το Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο, επιχειρώντας με αυτό τον τρόπο να βάλει τέλος σε όσα ακούγονται σχετικά με το επίπεδο σπουδών του.

Στην ανάρτησή του ο Δημήτρης Μαρκόπουλος αναφέρει για τις σπουδές του πως: «Τις τελευταίες ημέρες διακινούνται ψευδή και ανυπόστατα σχόλια σχετικά με την ακαδημαϊκή μου πορεία».

«Η αλήθεια είναι απλή και απολύτως ξεκάθαρη. Αναδημοσιεύω την επίσημη ανακοίνωση του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ), η οποία επιβεβαιώνει ότι είμαι πτυχιούχος του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών «Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισμό» από τις 16/7/2012» σημειώνει.

«Η διασπορά ψευδών ειδήσεων δεν πλήττει μόνο το πρόσωπό μου, αλλά και τη δημόσια συζήτηση συνολικά» συμπληρώνει.

Συνέχισε λέγοντας πως: «Τα γεγονότα είναι αδιαμφισβήτητα και τεκμηριωμένα. Ο καθένας ας αναλάβει την ευθύνη των όσων λέει και αναπαράγει».

«Δεν θα με κάμψουν όσα fake news κι αν διακινήσουν. Και να γνωρίζουν πως οποιαδήποτε νέα προσπάθεια σπίλωσης μου δεν θα μείνει αναπάντητη. Κρατώ ακέραια τα δικαιώματά μου έναντι του νόμου» κατέληξε.

Στην ανάρτηση φαίνεται πως ο Δημήτρης Μαρκόπουλος έχει πτυχίο του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών «Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισμό» στη Σχολή Ανθρωπιστικών Σπουδών.

Νωρίτερα ο ίδιος είχε τονίσει μιλώντας στην τηλεόραση του Mega ότι δεν θα περιφέρει τα πτυχία του για να ικανοποιηθεί ο βούρκος.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ 30 λεπτά πριν

Θεσσαλονίκη: Η εισαγγελέας ζητά απαλλαγή υιών Σαββίδη για εκβίαση μάνατζερ ποδοσφαιριστών

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 8 ώρες πριν

Χωρίς νερό για 5 ώρες σήμερα περιοχή της Θεσσαλονίκης

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 23 ώρες πριν

Οπαδοί του ΠΑΟΚ έξω από το ξενοδοχείο της ομάδας: “Ντόπαραν” ψυχολογικά τους παίκτες πριν από το ντέρμπι με την ΑΕΚ – Δείτε βίντεο

ΔΙΕΘΝΗ 24 ώρες πριν

Νέες απειλές Τραμπ για τα Στενά του Ορμούζ: “Θα καταστρέψουμε κάθε υποδομή του Ιράν, έπρεπε να έχει γίνει εδώ και 47 χρόνια”

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 7 ώρες πριν

ΚΑΕ ΠΑΟΚ: Χρόνια πολλά στη μεγαλύτερη ομάδα του κόσμου

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 3 ώρες πριν

Γεωργιάδης: Δεν εισηγούμαι να φύγει η Ελλάδα από τον θεσμό της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας