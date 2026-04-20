Θεσσαλονίκη: Ένα χρυσό και τρία χάλκινα μετάλλια σε φοιτητές του ΑΠΘ σε διεθνή μαθηματική ολυμπιάδα

Ένα χρυσό και τρία χάλκινα μετάλλια κατέκτησε η αποστολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης στον διεθνή Διαγωνισμό South Eastern European Mathematical Olympiad for University Students (SEEMOUS), που πραγματοποιήθηκε τον Μάρτιο στην Πάφο της Κύπρου, με τη συμμετοχή περίπου 100 φοιτητών από οκτώ χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.

Τα βραβεία απονεμήθηκαν σε τρεις κατηγορίες: χρυσό, αργυρό και χάλκινο μετάλλιο, ενώ η κατάταξη ήταν ατομική για κάθε διαγωνιζόμενο.

Οι διακρίσεις της αποστολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου έχουν ως εξής:

-Ο Ιωάννης Γαλαμάτης, φοιτητής 2ου έτους του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (ΤΗΜΜΥ), κατέκτησε χρυσό μετάλλιο, καταλαμβάνοντας την 7η θέση στη γενική κατάταξη.

-Ο Αλέξιος Καραλέκας, φοιτητής 1ου έτους ΤΗΜΜΥ, απέσπασε χάλκινο μετάλλιο (44η θέση).

-Ο Αστέριος Βαρσάμης-Κυρατλίδης, φοιτητής 3ου έτους του Τμήματος Μαθηματικών, απέσπασε χάλκινο μετάλλιο (55η θέση).

-Ο Γεώργιος Κότσαλης, φοιτητής 1ου έτους ΤΗΜΜΥ, απέσπασε χάλκινο μετάλλιο (57η θέση).

Η διοργάνωση τελεί υπό την αιγίδα της Mathematical Society of South-Eastern Europe (MASSEE), με τοπικό διοργανωτή την Κυπριακή Μαθηματική Εταιρεία. Στόχος του διαγωνισμού είναι, σύμφωνα με τους διοργανωτές, η ενθάρρυνση ταλαντούχων φοιτητών για περαιτέρω εξέλιξη στον τομέα των Μαθηματικών, η ενίσχυση της επικοινωνίας και της συνεργασίας μεταξύ τους, καθώς και η καλλιέργεια ενός πνεύματος συνεργασίας μεταξύ μαθηματικών εταιρειών και πανεπιστημιακών τμημάτων.