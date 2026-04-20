Ξεσηκώθηκαν οι κτηνοτρόφοι της Λέσβου: “Όχι” στις μαζικές σφαγές λόγω του αφθώδους πυρετού, να ξεκινήσει άμεσα πρόγραμμα εμβολιασμού

Να σταματήσουν οι σφαγές ολόκληρων των κοπαδιών, όπου εντοπίζονται κρούσματα αφθώδους πυρετού, να υλοποιηθεί πρόγραμμα καθολικού εμβολιασμού, να στηριχθούν τα μπλόκα στο λιμάνι της Μυτιλήνης και να πραγματοποιηθεί από τις αρμόδιες κτηνιατρικές υπηρεσίες επιδημιολογική μελέτη για τη νόσο στο νησί ζητούν με χθεσινή τους απόφαση συνεταιρισμοί και αγροτικοί σύλλογοι της Δυτικής Λέσβου.

Όπως αποφασίστηκε στη συνάντησή τους που πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Κυριακής 19 Απριλίου στην έδρα της Κοινότητας στην Άντισσα, σήμερα Δευτέρα οι κτηνοτρόφοι θα αποτρέψουν τη σφαγή ολόκληρου κοπαδιού στην περιοχή της Κοινότητας Φίλια, όπου εντοπίστηκε κρούσμα αφθώδους πυρετού.

Στη διάρκεια της χθεσινής συνάντησης αναδείχθηκε η αναγκαιότητα της προστασίας του ζωικού κεφαλαίου της Λέσβου και ιδιαίτερα της φυλής του Λεσβιακού προβάτου που παράγει γάλα με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Ο παριστάμενος έμπειρος κτηνίατρος Γιάννης Τσακίρης υποστήριξε το αίτημα της άμεσης αναστολής για 10 μέρες των σφαγών των κοπαδιών, ώστε να πραγματοποιηθούν αιμοληψίες που θα επιτρέψουν την πραγματοποίηση επιδημιολογικής μελέτης που θα ανοίξει τον δρόμο στους μαζικούς εμβολιασμούς.

Ανάλογη και η άποψη του διευθυντή και γραμματέα του Συνεταιρισμού του Μεσοτόπου Μανώλη Κωνσταντιδέλλη που υποστήριξε τον μαζικό εμβολιασμό των ζώων της Λέσβου αντί των μαζικών σφαγών.

Ας σημειωθεί ότι ήδη από χθες κάτοικοι μιας από τις σημαντικότερες κτηνοτροφικές περιοχές, του Μεσοτόπου, με απόφασή τους έχουν μπλοκάρει την είσοδο στην περιοχή τους, απαγορεύοντας την υλοποίηση προγράμματος σφαγών κοπαδιών και επιτρέποντας την πραγματοποίηση μόνο αιμοληψιών.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 16 ώρες πριν

Σύλληψη και πρόστιμο 1.031 ευρώ σε 56χρονο μετά από φωτιά από αμέλεια στην Εύβοια

LIFESTYLE 11 ώρες πριν

Η Πόπη Μαλλιωτάκη ποζάρει με μπικίνι στην παραλία: “Το καλοκαίρι δεν ήρθε ακόμα, αλλά εγώ ναι”

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 23 ώρες πριν

Τσουκαλάς: Αργά και υποκριτικά θυμήθηκε τη δικαιοσύνη ο πρωθυπουργός

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 2 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Χειροπέδες σε 53χρονο για κλοπή τσάντας – Eπέστρεψαν τα κλοπιμαία στον ιδιοκτήτη

ΔΙΕΘΝΗ 16 ώρες πριν

Λευκός Οίκος: Ο Βανς θα ηγηθεί τις αμερικανικής αποστολής στις διαπραγματεύσεις με το Ιράν

ΔΙΕΘΝΗ 4 ώρες πριν

Ρωσία: Ένας νεκρός σε επίθεση από ουκρανικά drones