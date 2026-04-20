Η Πειραιώς και η Accenture ιδρύουν AI Hub στην Ελλάδα αξιοποιώντας τεχνολογίες της Anthropic

Η Πειραιώς και η Accenture ανακοινώνουν τη σημαντική διεύρυνση της μακροχρόνιας στρατηγικής τους συνεργασίας, δημιουργώντας ένα εξειδικευμένο AI Hub που θα αξιοποιεί τεχνολογίες της Anthropic. Στόχος αποτελεί η επιτάχυνση του συνολικού μετασχηματισμού της Πειραιώς με τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης και η δημιουργία ενός σημείου αναφοράς για την AI-driven τραπεζική στην Ελλάδα.

Το AI Hub θα λειτουργεί ως ο κεντρικός μηχανισμός σχεδιασμού και ανάπτυξης προηγμένων λύσεων τεχνητής νοημοσύνης σε μεγάλη κλίμακα και σε ολόκληρη την αλυσίδα αξίας της Πειραιώς. Βάση αυτής της πρωτοβουλίας αποτελεί ο συνδυασμός της τεχνογνωσίας της Accenture στον τραπεζικό κλάδο και στην τεχνητή νοημοσύνη, συμπεριλαμβανομένου του Κέντρου Αριστείας σε Data & AI της Accenture στην Αθήνα, με τον στρατηγικό οδικό χάρτη τεχνητής νοημοσύνης της Πειραιώς. Στην κατεύθυνση αυτή, το ΑΙ Hub θα επιταχύνει τον επανασχεδιασμό των τραπεζικών διαδικασιών στους τομείς λειτουργιών, εμπειρίας πελάτη, διαχείρισης κινδύνου και κανονιστικής συμμόρφωσης, καθώς και στον εκσυγχρονισμό της τεχνολογικής υποδομής.

Παράλληλα, το ΑΙ Hub θα ενισχύσει τις μακροπρόθεσμες δυνατότητες τεχνητής νοημοσύνης της Πειραιώς, προσελκύοντας, αναπτύσσοντας και αναβαθμίζοντας εξειδικευμένο στελεχιακό δυναμικό. Αυτό θα καταστεί εφικτό μέσω στοχευμένων προσλήψεων και δομημένων προγραμμάτων εκπαίδευσης, συμπεριλαμβανομένης της Udacity, της AI-native πλατφόρμας εκπαίδευσης και κατάρτισης της Accenture. Η προσέγγιση αυτή υποστηρίζει τη φιλοδοξία της Τράπεζας να ενσωματώσει δεξιότητες τεχνητής νοημοσύνης και νέους τρόπους εργασίας σε ολόκληρο τον οργανισμό.

Κεντρικό άξονα της συνεργασίας αποτελεί η ανάπτυξη ασφαλών, υπεύθυνων και ανθρωποκεντρικών λύσεων τεχνητής νοημοσύνης, οι οποίες θα υποστηρίζουν την αυτόνομη λήψη αποφάσεων, θα απλοποιούν σύνθετες διαδικασίες και θα αναβαθμίζουν την εμπειρία τόσο των πελατών όσο και των εργαζομένων. Η Πειραιώς και η Accenture, μέσω του νεοσύστατου Accenture Anthropic Business Group, θα αξιοποιήσουν τα μοντέλα και τις πλατφόρμες τεχνητής νοημοσύνης της Anthropic, καθώς και τη δέσμευση αυτής στις αρχές της ηθικής τεχνητής νοημοσύνης. Με τον τρόπο αυτό θα προωθήσουν την καινοτομία με υπεύθυνο τρόπο, διασφαλίζοντας ότι οι προηγμένες λύσεις που αναπτύσσονται ευθυγραμμίζονται με τις αξίες της Τράπεζας και τις κανονιστικές απαιτήσεις.

«Το AI Hub αποτελεί ένα στρατηγικό ορόσημο για την Πειραιώς», δήλωσε ο Χάρης Μαργαρίτης, Group Chief Operating Officer της Πειραιώς. «Μεταβαίνουμε από μεμονωμένες εφαρμογές σε έναν ενιαίο μηχανισμό τεχνητής νοημοσύνης σε όλο το εύρος του οργανισμού, πλήρως ενσωματωμένου στον τρόπο λειτουργίας της Τράπεζας. Η συνεργασία μας με την Accenture, σε συνδυασμό με την ενσωμάτωση της τεχνολογίας τεχνητής νοημοσύνης της Anthropic, μας επιτρέπει να αξιοποιούμε σε μεγάλη κλίμακα προηγμένες λύσεις τεχνητής νοημοσύνης με υπευθυνότητα, στηριζόμενοι σε ισχυρή διακυβέρνηση, διαφάνεια και ανθρώπινο έλεγχο. Η πρωτοβουλία αυτή ενδυναμώνει τους ανθρώπους μας, ενισχύει την εμπιστοσύνη των πελατών και των ρυθμιστικών αρχών και δημιουργεί μια ισχυρή βάση για την τραπεζική στην Ελλάδα με το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον».

«Η συνεργασία αυτή αντικατοπτρίζει τη βαθιά και μακροχρόνια σχέση εμπιστοσύνης μεταξύ της Πειραιώς και της Accenture, βασισμένη στο κοινό μας όραμα και τη δημιουργία αξίας», δήλωσε ο Γιώργος Παλλιούδης, Financial Services Lead της Accenture. «Αυτή η πρωτοβουλία επιβεβαιώνει στην πράξη τη δέσμευση της Διοίκησης της Πειραιώς στην υιοθέτηση της τεχνητής νοημοσύνης καθώς και τον ηγετικό ρόλο της Accenture στην επανεφεύρεση του τρόπου λειτουργίας των επιχειρήσεων στη νέα ψηφιακή εποχή».

Ο Thomas Remy, Head of Southern Europe, Middle East & Africa της Anthropic, δήλωσε: «Η τεχνητή νοημοσύνη μετασχηματίζει τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν οι τράπεζες και είναι κρίσιμο τα σύγχρονα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης να πληρούν υψηλές απαιτήσεις διακυβέρνησης και κανονιστικής συμμόρφωσης. Το Claude έχει σχεδιαστεί με γνώμονα την ασφάλεια, την αξιοπιστία και τη διαφάνεια που απαιτούν ιδιαίτερα ρυθμιζόμενοι κλάδοι, όπως ο τραπεζικός. Μέσα από τη συνεργασία με την Anthropic για την ανάπτυξη ενός νέου AI Hub για τον ελληνικό τραπεζικό κλάδο, η Πειραιώς και η Accenture επιβεβαιώνουν την κοινή μας δέσμευση για την ασφαλή και υπεύθυνη αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης».

Το AI Hub βασίζεται στην επιτυχημένη συνεργασία της Πειραιώς με την Accenture για την υιοθέτηση ενός cloud-first λειτουργικού μοντέλου, το οποίο έχει ήδη επιταχύνει την παροχή ψηφιακών υπηρεσιών, ενισχύσει την ασφάλεια και τη συμμόρφωση, βελτιώσει τη λειτουργική αποδοτικότητα και υποστηρίξει τους ευρύτερους στόχους βιωσιμότητας και εκσυγχρονισμού της Τράπεζας.