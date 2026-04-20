Katy Perry: Πέταξε την πιστωτική της κάρτα στη Fontana di Trevi αντί για κέρμα – “Δεν μπλέκω με τα ψιλά”

Η Katy Perry βρίσκεται αυτές τις ημέρες στην Ιταλία και δεν έχασε την ευκαιρία να δημιουργήσει μια αξέχαστη –και άκρως viral– στιγμή μπροστά σε ένα από τα πιο διάσημα αξιοθέατα της Ρώμης.

Σε βίντεο που ανέβασε στα social media, η ποπ σταρ εμφανίζεται μπροστά στο ιστορικό σιντριβάνι και, με το χαρακτηριστικό της χιούμορ, ρωτάει τους γύρω της αν έχει κανείς ένα κέρμα. Όταν διαπιστώνει ότι… δεν υπάρχει ούτε ένα ψιλό διαθέσιμο, αποφασίζει να αυτοσχεδιάσει.

Παραπέμποντας με έξυπνο τρόπο στους στίχους του τραγουδιού της “Save as Draft”, όπου αναφέρεται ότι δεν τα πηγαίνει καλά με τα ψιλά, βγάζει την πιστωτική της κάρτα και τη ρίχνει στο νερό με θεατρικότητα. Το στιγμιότυπο, γεμάτο αυθορμητισμό και χιούμορ, έκανε αμέσως τον γύρο του διαδικτύου, αποδεικνύοντας για άλλη μια φορά την ικανότητά της να μετατρέπει απλές στιγμές σε viral περιεχόμενο.

“Είπα ότι δεν τα πάω καλά με τα ψιλά (change)”, έγραψε στη λεζάντα της.