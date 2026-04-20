Katy Perry: Πέταξε την πιστωτική της κάρτα στη Fontana di Trevi αντί για κέρμα – “Δεν μπλέκω με τα ψιλά”

ΝΙΚΗ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ

Η Katy Perry βρίσκεται αυτές τις ημέρες στην Ιταλία και δεν έχασε την ευκαιρία να δημιουργήσει μια αξέχαστη –και άκρως viral– στιγμή μπροστά σε ένα από τα πιο διάσημα αξιοθέατα της Ρώμης.

Σε βίντεο που ανέβασε στα social media, η ποπ σταρ εμφανίζεται μπροστά στο ιστορικό σιντριβάνι και, με το χαρακτηριστικό της χιούμορ, ρωτάει τους γύρω της αν έχει κανείς ένα κέρμα. Όταν διαπιστώνει ότι… δεν υπάρχει ούτε ένα ψιλό διαθέσιμο, αποφασίζει να αυτοσχεδιάσει.

Παραπέμποντας με έξυπνο τρόπο στους στίχους του τραγουδιού της “Save as Draft”, όπου αναφέρεται ότι δεν τα πηγαίνει καλά με τα ψιλά, βγάζει την πιστωτική της κάρτα και τη ρίχνει στο νερό με θεατρικότητα. Το στιγμιότυπο, γεμάτο αυθορμητισμό και χιούμορ, έκανε αμέσως τον γύρο του διαδικτύου, αποδεικνύοντας για άλλη μια φορά την ικανότητά της να μετατρέπει απλές στιγμές σε viral περιεχόμενο.

“Είπα ότι δεν τα πάω καλά με τα ψιλά (change)”, έγραψε στη λεζάντα της.

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 22 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 39χρονος που έτρεχε με 192 χλμ/ώρα σε δρόμο με όριο τα 70!

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 4 ώρες πριν

Φεστιβάλ Μουσικής Δωματίου στο Αραιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης – “Ντούο για τσέλο και πιάνο”

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 21 ώρες πριν

Ρομπότ… δρομέας στην Κίνα έτρεξε σε ημιμαραθώνιο και έσπασε το παγκόσμιο ρεκόρ – Δείτε βίντεο

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 24 ώρες πριν

Ισχυρός σεισμός στο Λασίθι – Οι πρώτες πληροφορίες

ΖΩΔΙΑ 10 ώρες πριν

Τα τρία πιο τυχερά ζώδια της εβδομάδας – Θα δουν επιτέλους τις προσπάθειές τους να αποδίδουν

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 23 ώρες πριν

Μητσοτάκης: Δεν μπορώ να σιωπήσω μπροστά στην τοξικότητα – Η σκέψη μου είναι μαζί με τον Γιώργο Μυλωνάκη