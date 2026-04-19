MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Ηράκλειο: Έψαχναν τον νεοκόρο για τη λειτουργία και τον βρήκαν εγκλωβισμένο στο αυτοκίνητό του που έπεσε σε γκρεμό

|
THESTIVAL TEAM

Στον γκρεμό οδηγήθηκε αυτοκίνητο που οδηγούσε νεοκόρος της ενορίας Σκοτεινού. Ο νεοκόρος κατευθυνόταν με αυτοκίνητο προς το εξωκκλήσι της Αγίας Παρασκευής στο Σκοτεινό, μεταφέροντας το ευαγγέλιο, τα ιερά σκεύη και τα βιβλία με τους ψαλμούς, για την τέλεση της θείας λειτουργίας και της προγραμματισμένης ευλόγησης των αιγοπροβάτων και των ποιμένων τους.

Περίπου 1,5 χιλιόμετρο πριν το εξωκκλήσι, σύμφωνα με το flashnews, αυτοκίνητο του νεοκόρου έπεσε σε γκρεμό.

Ο ιερέας και τα μέλη του Πολιτιστικού Συλλόγου ανήσυχοι που δεν είδαν τον νεοκόρο, επέστρεψαν στο χωριό για να τον αναζητήσουν. Εκεί διαπίστωσαν ότι ήταν εγκλωβισμένος στο αυτοκίνητο του που είχε πέσει στον γκρεμό.

Ελληνική Αστυνομία Κρήτη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

