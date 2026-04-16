Χαρακόπουλος προς υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης: Παράταση στα έργα του Ταμείου Ανάκαμψης στον πρωτογενή τομέα

Να δοθεί παράταση στην υποβολή φακέλων των έργων που χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και δεν έχουν ακόμη ολοκληρωθεί, λόγω αντικειμενικών δυσκολιών, από oμάδες παραγωγών και συνεταιρισμούς, ζητά ο γενικός γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, βουλευτής Λαρίσης, Μάξιμος Χαρακόπουλος, από τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, Μαργαρίτη Σχοινά.

Με αναφορά που κατέθεσε στη Βουλή, ο κ. Χαρακόπουλος συνηγορεί στο σχετικό αίτημα της Εθνικής Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών (ΕΘΕΑΣ) που του υποβλήθηκε με επιστολή από τον πρόεδρό της Παύλο Σατολιά.

Στην επιστολή του στον κ. Χαρακόπουλο ο πρόεδρος της ΕΘΕΑΣ επισημαίνει ότι «σε συνέχεια επικοινωνίας σας με Ομάδες Παραγωγών και Συνεταιρισμούς της Θεσσαλίας για τα θέματα των δυσκολιών της ολοκλήρωσης των ενταγμένων έργων στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, η ΕΘΕΑΣ και τα μέλη της έχουν προβεί σε συστηματικές παρεμβάσεις προς τους αρμόδιους, προκειμένου να ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα και να υλοποιηθούν, εντός των ασφυκτικών χρονικών πλαισίων, οι ενταγμένες επενδύσεις.

Οι επενδύσεις αυτές είναι κρίσιμες για την ανάπτυξη και τη βιωσιμότητα των Συνεταιρισμών και Ομάδων Παραγωγών, καθώς και φυσικά των μελών τους, γεωργών και κτηνοτρόφων. Πρόσφατα μάλιστα, με επιστολή μας στις 26.03.2026, προσδιορίσαμε μια σειρά δυσκολιών που χρήζουν άμεσης αντιμετώπισης, οι οποίες είχαν ήδη καταγραφεί από τα μέλη μας, ως προς την υλοποίηση των επενδύσεων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και εξακολουθούν να υφίστανται.

Συνοπτικά, παραμένουν ζητήματα στη λειτουργία του πληροφοριακού συστήματος, στις διαδικασίες αποδοχής των τροποποιήσεων καθώς και της αξιολόγησης και πληρωμών, καθώς και στην ερμηνεία του κανονιστικού πλαισίου, τα οποία δημιουργούν καθυστερήσεις και αβεβαιότητα για τους επενδυτές μέλη μας. Ειδικότερα, η μη ολοκλήρωση έργων που ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη θα πλήξει την βιωσιμότητα των Συνεταιρισμών και των Ομάδων Παραγωγών, ενώ θα πρέπει να ληφθούν επείγοντα μέτρα (ad hoc), ώστε ολοκληρωμένα έργα να μην κινδυνεύσουν από την απώλεια λήψης ενισχύσεων λόγω αδυναμίας των υπηρεσιών να τα παραλάβουν.

Υπό τα δεδομένα αυτά, καθίσταται σαφές ότι τα μέλη μας, παρά το γεγονός ότι το αίτημα αυτό δεν έχει μέχρι στιγμής γίνει δεκτό, συνεχίζουν να επιμένουν εξ ανάγκης για την παροχή της μέγιστης δυνατής ευελιξίας παράτασης, προκειμένου να διασφαλιστεί η ολοκλήρωση των έργων και η πλήρης αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας».

Υπενθυμίζεται ότι ο γγ της ΚΟ της ΝΔ, σε πρόσφατη επίσκεψή του στον συνεταιρισμό ΘΕΣγη – στο πλαίσιο των επαφών του για την υποβολή προτάσεων για το αγροτικό ζήτημα στη Διακομματική Επιτροπή της Βουλής – ενημερώθηκε από τον πρόεδρό του Παναγιώτη Καλφούντζο σχετικά με τα προβλήματα που παρουσιάζονται στην πράξη για την έγκαιρη υποβολή των ολοκληρωμένων φακέλων των επενδύσεων μέχρι την 30η Απριλίου 2026.