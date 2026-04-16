MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Κυψέλη: Υγρό που θυμίζει τσιμέντο αναβλύζει από αυλή εγκαταλελειμμένου κτηρίου – Δείτε βίντεο

Intime
|
THESTIVAL TEAM

Μία παράξενη διαρροή υγρού που θυμίζει τσιμέντο, σημειώνεται από χθες (15/04) το απόγευμα στην Κυψέλη.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, το υγρό αυτό αναβλύζει ασταμάτητα από την αυλή εγκαταλελειμμένου κτηρίου, με αποτέλεσμα να έχει υπάρξει διακοπή της κυκλοφορίας σε κεντρικούς δρόμους της περιοχής και συγκεκριμένα στην οδό Σοφάδων, στην οδό Σκύρου καθώς και στην οδό Ευβοίας.

Η διαρροή ξεκίνησε το απόγευμα της Τετάρτης (15/04) και συνεχίζεται μέχρι σήμερα το πρωί, προκαλώντας έκπληξη αλλά κι ερωτήματα στους κατοίκους της περιοχής.

Όπως μεταδίδει η ΕΡΤ, νωρίς σήμερα το πρωί στο σημείο μετέβησαν κάποια τεχνικά συνεργεία και τεχνικά κλιμάκια, τα οποία παρουσία μηχανικού προσπαθούν να καταλάβουν γιατί συμβαίνει αυτή η διαρροή.

Κυψέλη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

