Σέρρες: Συνελήφθη 29χρονος Βούλγαρος που εκκρεμούσε σε βάρος του ένταλμα για απόπειρα ληστείας

Στη σύλληψη ενός 29χρονου Βούλγαρου προχώρησαν χθες το βράδυ στην πόλη των Σερρών, αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Σερρών.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., ο άνδρας συνελήφθη καθώς σε βάρος του εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψη του Ανακριτή Θεσσαλονίκης για απόπειρα ληστείας.