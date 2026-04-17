Θεσσαλονίκη: Πρεμιέρα σήμερα για την “Οικογένεια Τσεκμέ” στο Θέατρο Κολοσσαίον

Μετά τη «Μαύρη Σαμπούκα», ο Τόλης Παπαδημητρίου ξαναχτυπά με την «Οικογένεια Τσεκμέ», που βάζει τα καλά της κι έρχεται στη Θεσσαλονίκη από την Παρασκευή 17 Απριλίου 2026 στο Θέατρο Κολοσσαίον.

Ο Σάκης, η Ρόζα και ο Στέλιος – τα ξαδέρφια του διαβόητου «Τάκη Τσεκμέ» με «άρωμα Σαμπούκας» – μαζί με την Νάνσυ, την Κική και τον «Παρασκευά από δίπλα» υποδέχονται έναν Ισπανό τουρίστα, που ζει την ελληνική φιλοξενία στο πετσί του. Μια σπάνια ποικιλία χόρτου, ένα στριπτιτζάδικο στην Κινέττα, πολύ τραπ, λίγο γιόγκα, ένας «Άγιος Έρωτας» κι ένας παπαγάλος που παραμιλάει υπόσχονται γέλιο μέχρι δακρύων, με φόντο ένα έγκλημα στη Βικτώρια και την γνήσια αθάνατη ελληνική οικογένεια στα.. χειρότερα της.

Ο Τόλης Παπαδημητρίου σκηνοθετεί και πρωταγωνιστεί στο νέο του έργο και μαζί με 6 ακόμα ταλαντούχους ηθοποιούς έρχονται να ταράξουν αυτή τη φορά το θέατρο Κολοσσαίον.

Πρωταγωνιστούν:

Tόλης Παπαδημητρίου

Μαριλού Κατσαφάδου

Πηνελόπη Πλάκα

Κωνσταντίνος Γαβαλάς

Αντώνης Στάμος

Αντώνης Καλομοιράκης

Άννη Θεοχάρη

Συντελεστές:

Κείμενο – Σκηνοθεσία: Τόλης Παπαδημητρίου

Σκηνικά: Λία Ασβεστά

Φωτισμοί: Περικλής Μαθιέλλης

Kοστούμια: Ελένη Σκιρτοπούλου

Βοηθός Σκηνοθέτη: Γραμματική Γκόρου

Φωτογραφίες: Γκέλυ Καλαμπάκα

Trailer: Γιώργος Χαρίσης, Θωμάς Παλυβός

Social Media: Renegade Media

Παραγωγή: Θεατρικές ΕπιχειρήσειςΤάγαρη

Διάρκεια : 120΄

Παραστάσεις:

Παρασκευή: 21.00

Σάββατο & Κυριακή: 18.00 & 21.00

Προπώληση: more.com & ταμείο Θεάτρου ΚΟΛΟΣΣΑΙΟΝ (2310 834996)