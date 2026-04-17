Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός: Σειρά δράσεων πρόληψης και ενημέρωσης σε ανθρώπους της τρίτης ηλικίας σήμερα στη Θεσσαλονίκη

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Υγείας, στις 17 Απριλίου, ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός υλοποιεί σειρά δράσεων πρόληψης και ενημέρωσης, με στόχο την προαγωγή της σωματικής, ψυχικής και κοινωνικής υγείας των πολιτών, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στους ανθρώπους της τρίτης ηλικίας.

Στο πλαίσιο αυτό, την Παρασκευή 17 Απριλίου, από τις 10:00 έως τις 13:30, στελέχη του Τομέα Υγείας, με τη συμμετοχή της Κοινωνικής Υπηρεσίας και του Σώματος Εθελοντών Σαμαρειτών, Διασωστών και Ναυαγοσωστών, θα βρίσκονται στο 2ο Παράρτημα ΚΑΠΗ Δήμου Θεσσαλονίκης (Λαγκαδά 35, Ξηροκρήνη), όπου θα πραγματοποιήσουν:

Μετρήσεις βασικών δεικτών υγείας

Έλεγχο αρτηριακής πίεσης και οξυμετρίας

Επίδειξη καρδιοπνευμονικής αναζωογόνησης (ΚΑΡΠΑ)

Διατροφική ενημέρωση

Ενημέρωση για την ψυχική και νοητική υγεία, σε συνεργασία με τηνΕλληνική Εταιρεία Νόσου Alzheimer και Συγγενών Διαταραχών (AlzheimerHellas).

Στόχος της δράσης είναι η έγκαιρη ενημέρωση και πρόληψη σε θέματα υγείας, η ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής των ηλικιωμένων, καθώς και η ανάδειξη του κοινωνικού και εκπαιδευτικού έργου του Περιφερειακού Τμήματος Ε.Ε.Σ. Θεσσαλονίκης.