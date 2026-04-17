Θεσσαλονίκη: Έκαναν τους λογιστές και έβαλαν 76χρονη να ξεθάψει 100.000 ευρώ από τον κήπο της και να τους τα δώσει

Ένας 22χρονος συνελήφθη στο πλαίσιο του αυτοφώρου για εξαπάτηση ηλικιωμένης σε περιοχή της Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, ο 22χρονος με το πρόσχημα ότι είναι συνεργάτης λογιστή, μετέβη μαζί με συνεργό του στην οικία 76χρονης, σε χωριό του Νομού Θεσσαλονίκης και αφαίρεσε 100.000 ευρώ, οικονομίες που είχε επιμελώς κρυμμένες και θαμμένες στον κήπο της η παθούσα.

Ο 22χρονος εντοπίστηκε και συνελήφθη ενώ οι έρευνες των Αρχών συνεχίζονται προκειμένου να ταυτοποιηθούν τα στοιχεία του συνεργού του.