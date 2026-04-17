MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Θεσσαλονίκη: Έκαναν τους λογιστές και έβαλαν 76χρονη να ξεθάψει 100.000 ευρώ από τον κήπο της και να τους τα δώσει

Pixabay
|
THESTIVAL TEAM

Ένας 22χρονος συνελήφθη στο πλαίσιο του αυτοφώρου για εξαπάτηση ηλικιωμένης σε περιοχή της Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, ο 22χρονος με το πρόσχημα ότι είναι συνεργάτης λογιστή, μετέβη μαζί με συνεργό του στην οικία 76χρονης, σε χωριό του Νομού Θεσσαλονίκης και αφαίρεσε 100.000 ευρώ, οικονομίες που είχε επιμελώς κρυμμένες και θαμμένες στον κήπο της η παθούσα.

Ο 22χρονος εντοπίστηκε και συνελήφθη ενώ οι έρευνες των Αρχών συνεχίζονται προκειμένου να ταυτοποιηθούν τα στοιχεία του συνεργού του.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

