Σαφάρι ελέγχων από την ΑΑΔΕ για φοροδιαφυγή με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης

Αξιοποιώντας την τεχνητή νοημοσύνη και εξειδικευμένους αλγορίθμους πρόβλεψης, η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) θα διενεργήσει φέτος 194.000 φορολογικούς και τελωνειακούς ελέγχους με στόχο τον περιορισμό της φοροδιαφυγής, του λαθρεμπορίου και του οικονομικού εγκλήματος.

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό των δραστηριοτήτων της, θα διενεργηθούν τουλάχιστον 53.900 έλεγχοι από Φορολογικές Ελεγκτικές Υπηρεσίες, 100.800 έλεγχοι από Τελωνειακές Ελεγκτικές Υπηρεσίες, ενώ τουλάχιστον 39.300 έλεγχοι και έρευνες θα γίνουν από το ΔΕΟΣ (Γενική Διεύθυνση Δυνάμεων Ελέγχου Οικονομικών Συναλλαγών).

Στο πλαίσιο του αναθεωρημένου Στρατηγικού Σχεδίου της περιόδου 2025-2029- η Φορολογική Διοίκηση, θα δώσει προτεραιότητα και στην ενίσχυση της οικειοθελούς συμμόρφωσης μέσω προσυμπλήρωσης δηλώσεων, επικοινωνιακών δράσεων και ψηφιοποίησης διαδικασιών.

Μάλιστα, για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών και επιχειρήσεων, αναβαθμίζεται η λειτουργία του νέου Κέντρου Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων (my1521), μέσω πολυκαναλικής επικοινωνίας, ψηφιακού βοηθού και εξωτερικού call center. Παράλληλα, δίνεται βαρύτητα στην άμεση, αξιόπιστη και έγκυρη πληροφόρηση των συναλλασσόμενων μέσω του ιστοτόπου νομοθετικής πληροφόρησης.

Για τα έσοδα

Για τη διασφάλιση των δημοσίων εσόδων, η ΑΑΔΕ συνεχίζει τις ελεγκτικές δράσεις για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και του λαθρεμπορίου, αξιοποιώντας την τεχνητή νοημοσύνη και σύγχρονα μέσα δίωξης σε όλη την Επικράτεια. Η Γενική Διεύθυνση Δυνάμεων Ελέγχου Οικονομικών Συναλλαγών (ΔΕΟΣ) ενισχύει την επιχειρησιακή ικανότητα στην καταπολέμηση του οικονομικού εγκλήματος με σύγχρονα μέσα δίωξης, ψηφιακή παρακολούθηση και άμεση παρέμβαση στο πεδίο.

Η έναρξη λειτουργίας της νέας Γενικής Διεύθυνσης Ενισχύσεων και Πληρωμών σηματοδοτεί τη δέσμευση της ΑΑΔΕ για την έγκαιρη, διαφανή και αποτελεσματική καταβολή των ενισχύσεων στους πραγματικούς δικαιούχους μέσα από πλαίσιο πολυεπίπεδων ελέγχων και διασταυρώσεων.

Σημαντικό έργο αποτελεί και η ενεργοποίηση του Μητρώου Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων (ΜΙΔΑ), το οποίο θα καταγράφει το ιδιοκτησιακό καθεστώς και τη χρήση της ακίνητης περιουσίας, διευκολύνοντας την πραγματοποίηση διασταυρώσεων και την ταυτοποίηση των δικαιούχων ενισχύσεων.

Ειδικότερα:

*Στο μέτωπο της εύκολης συμμόρφωσης, προχωράνε οι εξής δράσεις:

Υποβολή δηλώσεων ΦΠΑ των ενεργών υπόχρεων σε ποσοστό τουλάχιστον 98%.

Συμμόρφωση των φορολογούμενων που εμφανίζουν για πρώτη φορά ληξιπρόθεσμες οφειλές σε ποσοστό τουλάχιστον 60% και είσπραξη τουλάχιστον 45% των ληξιπρόθεσμων οφειλών.

Ποσοστό εμπρόθεσμων πληρωμών τουλάχιστον 85% για ΦΠΑ, ΦΕΦΠ, ΦΕΝΠ και ΕΝΦΙΑ.

Πραγματοποίηση τουλάχιστον 55.000 τηλεφωνικών επικοινωνιών με σκοπό την ενημέρωση και τη συμμόρφωση φορολογουμένων.

74.000 εργασίες σχετικές με τη διασφάλιση της είσπραξης ΕΦΚ στον τομέα καυσίμων και στον τομέα αλκοόλης.

*Για τον πολίτη, τις επιχειρήσεις και το κοινωνικό σύνολο, προγραμματίζονται:

8,038 δισ. ευρώ επιστροφές φόρων.

Εξυπηρέτηση σε ποσοστό τουλάχιστον 70% των αιτημάτων FAA που εξυπηρετούνται μέσω βιντεοκλήσης και ολοκληρώνονται με επιτυχή χορήγηση ΑΦΜ / Κλειδαρίθμου.

Πανκαναλικό σύστημα my1521.

Chatbot / avatar για άμεσες και έγκαιρες απαντήσεις.

Πληροφοριακό σύστημα διαχείρισης περιεχομένου και ιστότοπος νομοθετικής πληροφόρησης.

Αναβαθμισμένο σύστημα μητρώου με end-to-end διαδικασίες.

Εκκαθάριση σε μία ώρα των διασαφήσεων σε ποσοστό άνω του 90% για τις εισαγωγές και άνω του 95% για τις εξαγωγές.

Εξέταση των ενδικοφανών προσφυγών σε ποσοστό τουλάχιστον 92%, πριν από την κατά νόμο προβλεπόμενη καταληκτική ημερομηνία

Έκδοση 5.720 ρητών αποφάσεων από τη ΔΕΔ.

400 στοχευμένες επιθεωρήσεις σε χώρους παρασκευής, χρήσης και διακίνησης χημικών ουσιών και προϊόντων και 250 επιθεωρήσεις καυσίμων πλοίων.

Εξέταση του 70% των επιχειρησιακών δειγμάτων αλκοόλης και ποτών με αλκοόλη, καπνικών, τροφίμων και υλικών σε επαφή με τα τρόφιμα, χημικών και βιομηχανικών προϊόντων εντός 25 ημερολογιακών ημερών και ενεργειακών προϊόντων εντός 20 ημερολογιακών ημερών, από την ημερομηνία παραλαβής τους.

*Το τρέχον έτος πρόκειται να ολοκληρωθούν τα εξής έργα:

Σύστημα προηγμένης επιχειρησιακής νοημοσύνης (BI/AI) και ανάλυσης δεδομένων (DA).

Σύστημα παρακολούθησης κίνησης επαγγελματικών οχημάτων και εμπορευματοκιβωτίων (κοντέινερ) κατά την είσοδο και την κυκλοφορία τους στη χώρα.

Ολοκλήρωση 16 έργων Πληροφορικής Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και ΕΣΠΑ.

Τουλάχιστον 92% άμεσες ψηφιακές επιστροφές φόρου εισοδήματος ΦΠ ή κατόπινκεντρικών συμψηφισμών.

Τουλάχιστον 95% άμεσες ψηφιακές επιστροφές ΦΠΑ.

Διεξαγωγή τουλάχιστον 34 εκπαιδευτικών προγραμμάτων.

Εκπαίδευση τουλάχιστον του 20% του ανθρώπινου δυναμικού της ΑΑΔΕ.

*Για την ακεραιότητα και την αριστεία των υπαλλήλων θα διενεργηθούν:

Τουλάχιστον 67 έλεγχοι για τον εντοπισμό ποινικών αδικημάτων και πειθαρχικών παραπτωμάτων υπαλλήλων της ΑΑΔΕ.

Τουλάχιστον 65 έλεγχοι περιουσιακής κατάστασης.

32 εσωτερικοί και συμβουλευτικοί έλεγχοι.

Εισαγωγή ESG κριτηρίων.

Έλεγχος, εκκαθάριση και ενταλματοποίηση δαπανών εντός 20 ημερών.

Μητρώο Κινδύνων και ΟΠΣ Διαχείρισης Κινδύνων.

ΟΠΣ Διαχείρισης Στόχων και Δεικτών Απόδοσης.

*Μετά την απορρόφηση του ΟΠΕΚΕΠΕ η ΑΑΔΕ θα επιχειρήσει να διασφαλίσει μέσω αποτελεσματικών και στοχευμένων ελέγχων, την ορθή και έγκαιρη καταβολή πληρωμών και ενισχύσεων, με διαφάνεια και χρηστή διοίκηση.

Στο πλαίσιο αυτό προχωρά:

Η ολοκλήρωση πληρωμών αγροτικών ενισχύσεων και προγραμμάτων που αφορούν τόσο σε αιτήσεις έτους 2025 όσο και σε εκκρεμότητες προηγουμένων ετών, το αργότερο έως το τέλος Ιουνίου 2026.

Ολοκλήρωση της προκαταβολής της Βασικής Ενίσχυσης το αργότερο έως τις 15/11/2026 για το σύνολο των αιτήσεων του έτους 2026.

Ανάκτηση αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών προηγούμενων ετών.

Ολοκλήρωση του συνόλου των απαιτούμενων τεχνικών και επιτόπιων ελέγχων ζωικού κεφαλαίου.

Πραγματοποίηση ελέγχων στο 100% του δείγματος για επιχειρήσεις μεταποίησης γάλακτος.

Διενέργεια του συνόλου των προβλεπόμενων ελέγχων του δείγματος έτους 2025.

Πηγή: ertnews.gr