Η Κλαυδία μιλάει για πρώτη φορά για τη δικαστική της διαμάχη: Το θέμα για μένα έχει λήξει

Η Κλαυδία μίλησε στην κάμερα του Breakfast@Star και στον Πάνο Παπαδόπουλο, δίνοντας για πρώτη φορά τη δική της απάντηση για τη δικαστική διαμάχη που την απασχόλησε.

«Θα ήθελα να σας πω ότι αυτό το θέμα για μένα έχει λήξει. Δικαστικά είναι υπέρ μου. Από ’κει και πέρα, ήταν μια πολύ κακόβουλη πράξη αυτή εναντίον μου, θεωρώ, και το πιο δυσάρεστο ήταν ότι ενεπλάκη το όνομα του OGE, χωρίς να υπάρχει καμία εμπλοκή του ανθρώπου αυτού», είπε αρχικά.

Στη συνέχεια, η τραγουδίστρια θέλησε να στρέψει τη συζήτηση στα επαγγελματικά της σχέδια, αφήνοντας πίσω της το συγκεκριμένο ζήτημα: «Από ’κει και πέρα… Catharticus την Παρασκευή… Πάμε στο Λονδίνο να τραγουδήσουμε σε ένα Eurovision party, αυτά είναι πάρα πολύ ωραία», ανέφερε χαρακτηριστικά.