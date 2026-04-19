Ντορέττα Παπαδημητρίου – Γιώργος Γεροντιδάκης: Ένα βήμα πιο κοντά στην οικογένεια

THESTIVAL TEAM

Πιο ερωτευμένοι και ήρεμοι από ποτέ μοιάζουν να είναι η Ντορέττα Παπαδημητρίου και ο Γιώργος Γεροντιδάκης συμπληρώνοντας σχεδόν δυο χρόνια σχέσης, από το φθινόπωρο του 2024.

Μάλιστα, τις ημέρες του Πάσχα, το όμορφο ζευγάρι ηθοποιών επέλεξε να προχωρήσει ένα βήμα παραπάνω την προσωπική του ευτυχία περνώντας τις διακοπές του μαζί με την οικογένεια της Ντορέττας. Δηλαδή τη μητέρα της, Βίκυ, τους γιους της, Διονύση και Φίλιππο, την αδελφή της, Ελίνα και την ανιψιά της.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της δημοσιογράφου Νίκης Κώτσου στο ένθετο Real life, η κίνηση αυτή μόνο τυχαία δεν ήταν καθώς η ηθοποιός και παρουσιάστρια είναι ιδιαίτερα προσεκτική με την προσωπική της ζωή και τα παιδιά της. “Μετά το διαζύγιο μου, είναι η πρώτη φορά που τα παιδιά μου γνωρίζουν σύντροφο μου” είχε χαρακτηριστικά εκμυστηρευτεί η ίδια υπογραμμίζοντας έτσι τη σημασία της εξέλιξης αυτής.

Αυτή η παραδοχή, λοιπόν, δίνει άλλη βαρύτητα στη σχέση της με τον Γιώργο Γεροντιδάκη, δείχνοντας πως πρόκειται για έναν άνθρωπο που έχει κερδίσει την απόλυτη εμπιστοσύνη της. Μαζί τους, στη Μύκονο, βρέθηκαν επίσης οι συνάδελφοι και φίλοι τους, Παναγιώτης Καρμάτης και Ελένη Δημακουλέα.

Ο φωτογραφικός φακός κατέγραψε το ζευγάρι τη Μεγάλη Παρασκευή στην περιφορά του Επιταφίου, χαμογελαστό και αχώριστο. Το Μεγάλο Σάββατο, η Ντορέττα Παπαδημητρίου αναδημοσίευσε στο Instagram μια φωτογραφία όπου περπατά χέρι – χέρι με τον σύντροφο της στα Ματογιάννια, ενώ σε ένα άλλο στιγμιότυπο που ανήρτησε ο γιος της το ζευγάρι πόζαρε αγκαλιά με όλη την παρέα και την οικογένεια.

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 13 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Παρέμβαση-“ανάσα” σε παράνομη χωματερή στο Πλαγιάρι από τους Cleaningans – Απομακρύνθηκαν 20.000 λίτρα απορριμμάτων

MEDIA NEWS 5 ώρες πριν

Ναταλία Γερμανού σε Κωνσταντίνο Μαρκουλάκη: “Πώς πέρασες το Πάσχα σου ως άθεος Χριστιανός Ορθόδοξος;”

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 7 ώρες πριν

Η παρακάμερα του ΠΑΟΚ στον αγώνα με τον Ηρακλή: Το πάθος του Μπέβερλι και τα σουτ του Ταϊρί

ΔΙΕΘΝΗ 4 ώρες πριν

Η Ισπανία ζητά από τις Βρυξέλλες να αναστείλει πλήρως τη συμφωνία σύνδεσης μεταξύ ΕΕ-Ισραήλ

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 23 ώρες πριν

Θανατηφόρο δυστύχημα στο Νίρμπουργκρινγκ: Πέθανε 66χρονος Σουηδός οδηγός

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 5 ώρες πριν

Ανήλικος και χωρίς δίπλωμα ο οδηγός που συνελήφθη για την παράσυρση της 16χρονης στη Λιοσίων