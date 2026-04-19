Ντορέττα Παπαδημητρίου – Γιώργος Γεροντιδάκης: Ένα βήμα πιο κοντά στην οικογένεια

Πιο ερωτευμένοι και ήρεμοι από ποτέ μοιάζουν να είναι η Ντορέττα Παπαδημητρίου και ο Γιώργος Γεροντιδάκης συμπληρώνοντας σχεδόν δυο χρόνια σχέσης, από το φθινόπωρο του 2024.

Μάλιστα, τις ημέρες του Πάσχα, το όμορφο ζευγάρι ηθοποιών επέλεξε να προχωρήσει ένα βήμα παραπάνω την προσωπική του ευτυχία περνώντας τις διακοπές του μαζί με την οικογένεια της Ντορέττας. Δηλαδή τη μητέρα της, Βίκυ, τους γιους της, Διονύση και Φίλιππο, την αδελφή της, Ελίνα και την ανιψιά της.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της δημοσιογράφου Νίκης Κώτσου στο ένθετο Real life, η κίνηση αυτή μόνο τυχαία δεν ήταν καθώς η ηθοποιός και παρουσιάστρια είναι ιδιαίτερα προσεκτική με την προσωπική της ζωή και τα παιδιά της. “Μετά το διαζύγιο μου, είναι η πρώτη φορά που τα παιδιά μου γνωρίζουν σύντροφο μου” είχε χαρακτηριστικά εκμυστηρευτεί η ίδια υπογραμμίζοντας έτσι τη σημασία της εξέλιξης αυτής.

Αυτή η παραδοχή, λοιπόν, δίνει άλλη βαρύτητα στη σχέση της με τον Γιώργο Γεροντιδάκη, δείχνοντας πως πρόκειται για έναν άνθρωπο που έχει κερδίσει την απόλυτη εμπιστοσύνη της. Μαζί τους, στη Μύκονο, βρέθηκαν επίσης οι συνάδελφοι και φίλοι τους, Παναγιώτης Καρμάτης και Ελένη Δημακουλέα.

Ο φωτογραφικός φακός κατέγραψε το ζευγάρι τη Μεγάλη Παρασκευή στην περιφορά του Επιταφίου, χαμογελαστό και αχώριστο. Το Μεγάλο Σάββατο, η Ντορέττα Παπαδημητρίου αναδημοσίευσε στο Instagram μια φωτογραφία όπου περπατά χέρι – χέρι με τον σύντροφο της στα Ματογιάννια, ενώ σε ένα άλλο στιγμιότυπο που ανήρτησε ο γιος της το ζευγάρι πόζαρε αγκαλιά με όλη την παρέα και την οικογένεια.