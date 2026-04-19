ΑΕΚ-ΠΑΟΚ: Οι ενδεκάδες των δύο ομάδων για το μεγάλο ντέρμπι στην “Allwyn Arena”

Ο ΠΑΟΚ κατεβαίνει στο εκτός έδρας ντέρμπι με την ΑΕΚ για τη 2η αγωνιστική των πλέι οφ με ξεκάθαρο στόχο να επιβάλει τον ρυθμό του και να πάρει ένα αποτέλεσμα που θα τον διατηρήσει σε τροχιά κορυφής.

Οι ασπρόμαυροι γνωρίζουν τις δυσκολίες της αναμέτρησης, ειδικά από την στιγμή που θα παραταχθούν χωρίς τους Μιχαηλίδη, Ζίβκοβιτς, Μεϊτέ και Κένι, αλλά δείχνουν έτοιμοι να καταθέσουν την ψυχή τους στον αγωνιστικό χώρο, για να επικρατήσουν και να πλησιάσουν την Ένωση στους δύο πόντους.

Αναλυτικά οι επιλογές του Ραζβάν Λουτσέσκου: Τσιφτσής, Σάντσες, Κεντζιόρα, Λόβρεν, Μπάμπα, Ζαφείρης, Οζντόεφ, Κωνσταντέλιας, Χατσίδης, Τάισον, Γερεμέγεφ.

Από την άλλη πλευρά, ο Στρακόσα θα βρίσκεται κάτω από τα δοκάρια, η τετράδα στην άμυνα απαρτίζεται από τους Πενράις Ρότα, Ρέλβας και Μουκουντί. Στη μεσαία γραμμή το δίδυμο είναι Μαρίν-Πινέδα, ο Γκατσίνοβιτς θα βρίσκεται στο αριστερό άκρο, στο δεξί φτερό ο Περέιρα και το δίδυμο στην κορυφή της επίθεσης είναι Βάργκα-Ζίνι.

Αναλυτικά η ενδεκάδα της ΑΕΚ: Στρακόσα, Ρότα, Μουκουντί, Ρέλβας, Πενράις, Μαρίν, Πινέδα, Περέιρα, Γκατσίνοβιτς, Ζίνι, Βάργκα.