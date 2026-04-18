Βραζιλία, Μεξικό και Ισπανία δεσμεύθηκαν να στείλουν περισσότερη βοήθεια στην Κούβα

THESTIVAL TEAM

Οι κυβερνήσεις της Βραζιλίας, της Ισπανίας και του Μεξικού δεσμεύθηκαν να εντείνουν την συντονισμένη βοήθεια προς την Κούβα για να μετριάσουν αυτό που χαρακτήρισαν ανθρωπιστική κρίση η οποία προκλήθηκε από τον αποκλεισμό του νησιού της Καραϊβικής από τις ΗΠΑ.

Σε κοινή τους δήλωση, οι τρεις χώρες απηύθυναν έκκληση για ειλικρινή διάλογο σύμφωνα με τον Καταστατικό Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, προσθέτοντας ότι ο κουβανικός λαός πρέπει να είναι ελεύθερος να καθορίσει το μέλλον του.

Η δήλωση έγινε μετά τη συνάντηση του Ισπανού πρωθυπουργού Πέδρο Σάντσεθ, του προέδρου της Βραζιλίας Λουίζ Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα και της ηγέτιδας του Μεξικού, Κλαούντια Σάινμπαουμ, στη Βαρκελώνη όπου συμμετείχαν στην Παγκόσμια Σύνοδό Κορυφής για την Προοδευτική Κινητοποίηση, που θέτει στόχο την κινητοποίηση κατά της ακροδεξιάς.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

