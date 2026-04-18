Άννα Βίσση: “Έφυγαν” 70.000 εισιτήρια για την συναυλία στο ΟΑΚΑ – Οι σκέψεις για guest star εμφάνιση

Σε πρωτοφανή επίπεδα κινείται η ζήτηση για τη μεγάλη συναυλία της Άννα Βίσση στο ΟΑΚΑ, με την ανταπόκριση του κοινού να θυμίζει διεθνή μουσικά φαινόμενα και να δημιουργεί νέα δεδομένα για την ελληνική συναυλιακή σκηνή.

Η προπώληση των εισιτηρίων εξελίσσεται σε εντυπωσιακό success story, καθώς μέσα σε λιγότερο από 24 ώρες διατέθηκαν 70.000 εισιτήρια, αριθμός που ήδη καταγράφεται ως ιστορικός. Παράλληλα, σύμφωνα με πληροφορίες, προγραμματίζεται η σταδιακή διάθεση ακόμη 20.000 θέσεων, ανεβάζοντας τη συνολική χωρητικότητα στις 90.000. Εφόσον επιβεβαιωθούν οι εκτιμήσεις, πρόκειται για ρεκόρ που ξεπερνά ακόμη και τη συναυλία των U2, οι οποίοι είχαν συγκεντρώσει 82.000 θεατές σε μία βραδιά.

Όπως αναφέρθηκε και στο ρεπορτάζ της εκπομπής «Το Πρωινό», η ζήτηση συνεχίζει να αυξάνεται με αμείωτο ρυθμό, ενισχύοντας τα σενάρια για ανακοίνωση και δεύτερης συναυλίας στον ίδιο χώρο.

Στο επίκεντρο το διεθνές guest

Ένα από τα μεγάλα «στοιχήματα» της παραγωγής είναι η παρουσία ενός διεθνούς καλλιτέχνη-έκπληξη που θα πλαισιώσει τη Βίσση επί σκηνής. Αρχικά, σύμφωνα με πληροφορίες, έγινε προσέγγιση στην ομάδα του Ρίκι Μάρτιν, χωρίς όμως θετική κατάληξη.

Στη συνέχεια, το ενδιαφέρον στράφηκε σε ένα ακόμη μεγαλύτερο όνομα της παγκόσμιας μουσικής βιομηχανίας: την Τζένιφερ Λόπεζ. Η διεθνούς φήμης σταρ φέρεται να αποτελεί προσωπική επιθυμία της τραγουδίστριας, με πληροφορίες να αναφέρουν ότι, σε περίπτωση συμφωνίας, η αμοιβή της για μια σύντομη εμφάνιση 10-15 λεπτών θα μπορούσε να ξεπεράσει τις 500.000 ευρώ.

Η Λόπεζ συγκαταλέγεται στα πιο εμπορικά ονόματα παγκοσμίως, ενώ η τελευταία της περιοδεία χαρακτηρίστηκε από εντυπωσιακή παραγωγή και υψηλή προσέλευση κοινού.

Το ενδεχόμενο δεύτερης συναυλίας

Με τα εισιτήρια να εξαντλούνται σε χρόνο-ρεκόρ, το ενδεχόμενο δεύτερης ημερομηνίας βρίσκεται ήδη στο τραπέζι. Ωστόσο, υπάρχουν πρακτικά εμπόδια που σχετίζονται με το πρόγραμμα του σταδίου.

Η Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου εμφανίζεται ως πιθανή επιλογή, ωστόσο το ΟΑΚΑ έχει ήδη δεσμεύσεις, μεταξύ των οποίων και ευρωπαϊκός αγώνας του Παναθηναϊκός.

Παρά τις δυσκολίες, η τελική απόφαση παραμένει ανοιχτή, με τη ζήτηση να ασκεί έντονη πίεση για την εξεύρεση λύσης. Το μόνο βέβαιο είναι πως η συναυλία της Άννας Βίσση εξελίσσεται ήδη σε ένα από τα μεγαλύτερα μουσικά γεγονότα των τελευταίων ετών στην Ελλάδα.