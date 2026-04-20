Βαριές κατηγορίες εναντίον του Ίλον Μασκ από τη γαλλική Δικαιοσύνη για Χ και Grok

Αν υπάρχει κάτι στο οποίο συμφωνούν τα γαλλικά μέσα ενημέρωσης και οι αναλυτές είναι ότι ο Αμερικανός δισεκατομμυριούχος Ίλον Μασκ δεν αναμένεται να έλθει σήμερα στο Παρίσι, όπου έχει κληθεί από τον επικεφαλής της Μονάδας καταπολέμησης του κυβερνοεγκλήματος της Γαλλίας, για μια «εθελοντική συνέντευξη», στο πλαίσιο προκαταρκτικής έρευνας που ξεκίνησε στη Γαλλία τον Ιανουάριο του 2025 εναντίον του μέσου κοινωνικής δικτύωσης X και του λογισμικού τεχνητής νοημοσύνης Grok, των οποίων είναι ιδιοκτήτης.

Η ανταπόκρισή του στην κλήση δεν έχει στην παρούσα φάση υποχρεωτικό χαρακτήρα, ωστόσο η γαλλική Δικαιoσύνη θα μπορούσε στη συνέχεια να κλιμακώσει τις πιέσεις της φθάνοντας ως και την έκδοση διεθνούς εντάλματος σύλληψης.

Ποσό μάλλον όταν οι εμπειρογνώμονες της Εθνικής Μονάδας Κυβερνοασφάλειας της Γαλλίας έχουν αφήσει να εννοηθεί, μέσω διαρροών προς τον Τύπο, ότι τρέφουν βάσιμες υποψίες πως ο Ίλον Μασκ, χειραγωγώντας τον αλγόριθμο του μέσου του κοινωνικής δικτύωσης, έχει διαπράξει τα εξής αδικήματα: παράνομη χρήση ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων χρηστών για την προβολή στοχευμένης διαφήμισης, επηρεασμός του δημόσιου διαλόγου στη Γαλλία, άρνηση εγκλημάτων κατά της ανθρωπότητας, συνενοχή στην κατοχή και διανομή παιδικής πορνογραφίας, παραβίαση της ιδιωτικής ζωής κ.ά.

Συν τοις άλλοις η χειραγώγηση αλγόριθμου μέσου κοινωνικής δικτύωσης, συνιστά «παραποίηση της λειτουργίας» ενός συστήματος υπολογιστή, που με βάση το γαλλικό Δίκαιο διώκεται ποινικά.

Όπως αναφέρουν δημοσιεύματα γαλλικών μέσων ενημέρωσης, έπειτα από δεκαπέντε μήνες έρευνας, δικαστές και αστυνομικοί οι οποίοι έλαβαν βοήθεια από διάφορους ειδικούς στην Τεχνητή Νοημοσύνη, καθώς και «πληροφορίες που παρείχαν διάφοροι δημόσιοι φορείς», αποφάσισαν να ζητήσουν από την X να παράσχει τον αλγόριθμό της, προκειμένου να κρίνουν αν και κατά πόσο παραβιάζεται η γαλλική νομοθεσία.

Η εταιρία, της οποίας η έδρα βρίσκεται στο Δουβλίνο της Ιρλανδίας, αρνήθηκε την παροχή του αλγορίθμου καταγγέλλοντας μια έρευνα «υποκινούμενη από πολιτικά κίνητρα» και βασισμένη σε «κατάχρηση της γαλλικής νομοθεσίας».

Στις 3 Φεβρουαρίου, Γάλλοι ερευνητές έκαναν έφοδο στα γαλλικά γραφεία της πλατφόρμας X, η οποία κατήγγειλε «τακτική πίεσης», ενώ ο ίδιος ο Μασκ αποκάλεσε τους δικαστές που ερευνούσαν την πλατφόρμα του «διανοητικά καθυστερημένους».

Σε ό,τι αφορά το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ ενημέρωσε τους Γάλλους εισαγγελείς ότι αρνείται να παράσχει βοήθεια, και σε απαντητική του επιστολή με ημερομηνία 17 Απριλίου, που δημοσιεύτηκε την επόμενη ημέρα στην Wall Street Journal, έκανε λόγο για μια «πολιτικά υποκινούμενη ποινική έρευνα που αποσκοπούσε στην παράνομη ρύθμιση των δραστηριοτήτων ενός μέσου κοινωνικής δικτύωσης».

Σύμφωνα με Γάλλους αναλυτές, η στρατηγική της γαλλικής πλευράς θυμίζει ως ένα βαθμό την αντιπαράθεσή της με τον ρωσικής καταγωγής Γάλλο πολίτη Πάβελ Ντούροφ, τον επικεφαλής της υπηρεσίας ανταλλαγής μηνυμάτων Telegram. Ο Ντούροφ, ο οποίος συνελήφθη, τέθηκε υπό κράτηση και κατηγορήθηκε για αγνόηση δικαστικών αιτημάτων, άρχισε στη συνέχεια να ανταποκρίνεται στα αιτήματα των ανακριτών.

Δεδομένου όμως ότι ο Μασκ δεν είναι Γάλλος πολίτης η γαλλική πλευρά μάλλον κινείται σε αχαρτογράφητα νερά, επισημαίνουν οι αναλυτές, οι οποίοι δεν αποκλείουν την πιθανότητα αμερικανικών αντιποίνων με τη μορφή κυρώσεων κατά των Γάλλων δικαστών που βρίσκονται στο επίκεντρο της έρευνας.

Κυρώσεων όπως αυτές που επιβλήθηκαν από την κυβέρνηση των ΗΠΑ στα τέλη Δεκεμβρίου του 2025, κατά του Γάλλου πρώην Επιτρόπου Τιερί Μπρετόν, με αφορμή τα βασικά ευρωπαϊκά νομοθετήματα για τις μεγάλες ψηφιακές πλατφόρμες που προώθησέ κατά τη διάρκεια της θητείας του στις Βρυξέλλες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ