Δανάη Μπάρκα και Άρης Καβατζίκης οι επόμενοι παρουσιαστές του “Στούντιο 4”;

Η Νάνσυ Ζαμπέτογλου και ο Θανάσης Αναγνωστόπουλος φεύγουν, η Δανάη Μπάρκα και ο Άρης Καβατζίκης έρχονται; Μετά την απόφαση των παρουσιαστών να αφήσουν την ΕΡΤ και να επιστρέψουν μετά από χρόνια στον ΣΚΑΪ, η Δημόσια Τηλεόραση φαίνεται πως ξεκίνησε άμεσα τις επαφές της με πρόσωπα.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Πάνου Κατσαρίδη στο Πρωινό, η ΕΡΤ προσέγγισε για την επόμενη τηλεοπτική σεζόν, στη νέα εποχή του Στούντιο 4, τη Δανάη Μπάρκα και τον Άρη Καβατζίκη. Μάλιστα, όπως είπε, οι συζητήσεις είναι σε πολύ προχωρημένο στάδιο.

Το όνομα της Δανάης Μπάρκα ακουγόταν έντονα τον τελευταίο καιρό πως έχει δεχτεί πρόταση από μεγάλο κανάλι. Η συνεργασία της με τον Άρη Καβατζίκη τα προηγούμενα χρόνια στο Mega ήταν πολύ καλή και κάπως έτσι φαίνεται πως πλέον θα αποτελέσουν το νέο δίδυμο της δημόσιας τηλεόρασης.